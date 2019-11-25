سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2019

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العين الإخباريةالإثنين 2019/11/25 10:39 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنوك الحكومية والخاصة الكبرى، وهيمن سعر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع على معظم شاشات البنوك وهو السعر ذاته الذي يسجله البنك المركزي المصري.
وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر الماضي بنحو 13 قرشا كاملا، ثم واصل موجة الهبوط في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنحو 4 قروش أخرى.
أعلى سعر للدولار في مصر
سجلت شاشات البنك الأهلي الكويتي بيريوس أعلى سعر للدولار عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار في مصر
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أقل سعر عند 16.05 للشراء و16.15 للبيع.
وتكرر هذا السعر في بنك الأهلي المصري أكبر بنك مصري وبنوك مصر وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني والمصري لتنمية الصادرات.
8 بنوك تبيع بالسعر نفسه
سجل سعر الدولار في 8 بنوك عاملة في السوق المصري 16.06 للشراء و16.16 جنيه للبيع.
وتكرر هذا السعر على شاشات بنوك قناة السويس والمصرف المتحد والبركة والعربي الأفريقي وعودة والمصري الخليجي وبلوم والشركة المصرية العربية.
أسعار اليورو والإسترليني
وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.67 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.58 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع.
أسعار الريال والدرهم والدينار
على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.58 جنيه للشراء مقابل 53.18 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.
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