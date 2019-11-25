شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة دعاء سهيل تعلن عن أصعب حالة قامت بعلاجها من السمنة.. "الحاجة شبكات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، وهي صاحبة اكبر صفحة تغذية في مصر، والتي تتعامل مع الملايين من الحالات من مرضى السمنة، بالتواصل المباشر معهم وعبر الفريق الطبي الخاص بها والذي يتألف من العديد من متخصصي التغذية أيضاً، عن أصعب الحالات التي قامت بعلاجها من السمنة وهي "الحاجة شبكات".

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن من اكثر الحالات القريبة الي قلبي وأصعبها، وكان لدي انبهار بما وصلت له من نتائج " الحاجة شبكات" فهي لديها 69 عاما، ولديها الكوليسترول مرتفع، ومريضة ضغط عالي، وسكر درجة ثانية ، وتعاني من آلام في العظام، فقد كنت مشتتة الذهن مع تلك الحالة حتى اقدم لها ما يناسبها.

وتابعت حديثها: كنت اخشى ان اعطيها حوارق فتزيد من نسبة الحرق وبالتالي ترفع الضغط، فهي مثل امهاتنا تحب الطعام بالسمن البلدي ، فقد كان لابد ان اركز على مشكلة مشكلة من المشاكل التي تعاني منها حتى أعالج لها مشكلة زيادة الوزن.



عقبات واجهتهم الدكتورة دعاء سهيل مع حالة السيدة شبكات

وأشارت الدكتورة دعاء سهيل الي خطة العلاج التي اتبعتها مع الحاجة شبكات وقالت: في البداية قررت ان اعطيها ما يسد شهيتها حتى تقلل من تناول الطعام والوزن يقل تدريجيا ومن المحتمل جدا ان يحدث استقرار في مشكلة الضغط، وجدتها خسرت من وزنها 12 كيلو مما احدث لي نوع من السعادة البالغة خاصة انها سيدة تخطت من الـ 60عاما، وتضرر الحرق لديها مرتين، المرة الاولى عندما انقطعت الدورة الشهرية والثانية عند بلوغها الـ40 عاما.



كيف استطاعت الدكتورة دعاء سهيل انقاص وزن السيدة شبكات ؟

وأكدت إن تلك السيدة اصبحت الآن لا تعاني من الضغط واصبحت لا تعاني من مرض السكر، وتخلصت تماما من ادوية العظام، و تخلصت من اربع امراض هي نواتج للسمنة.

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ووجهت الدكتورة دعاء سهيل رسالة الي كل مريض للسمنة قائلة " لكل داء دواء، وعليك الا تؤخر التخلص من السمنة لكي تستمتع بحياتك وصحتك".

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/



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