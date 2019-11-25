شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الليزر السطحى والفرق بينه وبين عمليات تصحيح الإبصار الأخرى؟ الدكتور أحمد المعتصم يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الليزر السطحي احد وسائل علاج قرنية العين وقصر النظر، ولكن ما هو وكيف يتم من خلاله تصحيح الابصار؟ وما هي الحالات المناسبة له؟

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح من خلال التقرير التالي جميع المعلومات المتعلقة بالليزر السطحي.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ ”الخليج 365” إن الليزر السطحي يتم من خلاله علاج سطح القرنية بدون قص نهائياً في القرنية، وهو يسمى بـ PRK ، فهو يتم على سطح القرنية بدون قصها واقوم بضرب الليزر عليها، وهي عملية سهلة جدا وآمنة تماماً.



3 مميزات لعملية الليزر السطحي

وأشار إلى أن هناك بعض العواقب لعملية الليزر السطحي وهي ان المريض يأخذ بعض الوقت في الشفاء، وقد يشعر ببعض الالم والحرقان في العين بعد اجرائها، ولكن ألم محتمل.

ويتم اختيار عملية الليزر السطحي للمريض اذا كان مقاس نظره اقل من 4 درجات، والسماكه لديه ضعيفة لا يتحمل الليزك العادي.

اما عملية الليزك العادي فأكد انها تعتبر عملية شائعة كثيرون يسمعون عنها حيث يتم قص قشرة خارجية من القرنية، بواسطة جهاز يتم من خلاله ازالة تلك القشرة بما يسمى بالباب واقوم بضرب الليزر ثم اقوم بغلقه مرة أخرى، وتستغرق العملية دقيقة او دقيقتين على الاكثر.

وتعتبر عملية الليزك العادي العملية الشائعة التي تناسب 90% من المرضى، بعد فحص المريض جيداً.



4 مميزات للفيمتوسمايل في تصحيح الابصار

وفي السياق ذاته، اعلن ان هناك الاحدث من عملية الليزك العادي هو الفيمتوليزر والذي يستخدم معه الليزك حيث يتم عمل قص في القرنية بواسطة الليزر وغلقه ايضا بنفس الطريقة.

واستطرد حديثه انه يوجد الاحدث من ذلك ايضا وهو الفيمتو سمايل وهو تكنولوجي لتصحيح الابصار بدون قص في القرنية تماماً، حيث يدخل الليزر داخل الياف القرنية، ويعالج قصر النظربدون الاقتراب من سطح القرنية وبدون قص نهائي بها، وهي من احدث التقنيات المستخدمة في تصحيح الابصار، ولكنها تناسب حالات معينة فإذا كانت سماكة القرنية ضعيفة ومقاس النظر اكثر من 4 درجات فالفيمتوسمايل ستكون الاحدث والافضل.

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