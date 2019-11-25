شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اعرف أهمية تحليل نسبة الأمونيا فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمونيا هي منتج نفايات يصنعه جسمك أثناء هضم البروتين، وعادة، تتم معالجة الأمونيا في الكبد، حيث يتم تحويلها إلى منتج نفايات آخر يسمى اليوريا، كما يتم تمرير اليوريا من خلال الجسم في البول، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل نسبة الأمونيا فى الدم، وفقاً لموقع Medline plus.

إذا كان جسمك لا يستطيع معالجة أو التخلص من الأمونيا، فإنها تتراكم في مجرى الدم، يمكن أن تؤدي مستويات الأمونيا المرتفعة في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك تلف الدماغ والغيبوبة وحتى الموت.

غالبًا ما تكون مستويات الأمونيا المرتفعة في الدم ناتجة عن أمراض الكبد، وتشمل الأسباب الأخرى الفشل الكلوي والاضطرابات الوراثية.



تحليل الامونيا فى الدم

أهمية تحليل الأمونيا فى الدم

يمكن استخدام اختبار مستويات الأمونيا لتشخيص ومراقبة الحالات التي تسبب مستويات عالية من الأمونيا، وتشمل هذه:

-اعتلال الدماغ الكبدي، وهي حالة تحدث عندما يكون الكبد تالفًا ولا يستطيع معالجة الأمونيا بشكل صحيح، في هذا الاضطراب ، تتراكم الأمونيا في الدم وتنتقل إلى المخ، وهذا يمكن أن يسبب الارتباك والغيبوبة وحتى الموت.

-متلازمة راي، وهي حالة خطيرة ومميتة في بعض الأحيان تسبب تلف الكبد والدماغ، وغالبًا ما تصيب الأطفال والمراهقين الذين يتعافون من الالتهابات الفيروسية مثل جدري الماء أو الأنفلونزا، وقد تناولوا الأسبرين لعلاج أمراضهم.

-اضطرابات دورة اليوريا، وهي عيوب وراثية نادرة تؤثر على قدرة الجسم على تحويل الأمونيا إلى اليوريا.

-يمكن أيضًا استخدام الاختبار لمراقبة فعالية علاج أمراض الكبد أو الفشل الكلوي.

قد يطلب طبيبك هذا الاختبار إذا كنت تعاني من مرض في الكبد وأظهرت أعراض اضطراب في المخ، وتشمل الأعراض:

-ارتباك.

-النعاس المفرط.

-تقلب المزاج.

-رعشة اليد.

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قد يحتاج طفلك إلى هذا الاختبار إذا كان لديه أعراض متلازمة راي، وتشمل هذه:

-القيء.

-النعاس.

-التهيج والحساسية.

-الصرع.

نتائج تحليل الأمونيا فى الدم

إذا أظهرت نتائجك مستويات عالية من الأمونيا في الدم، فقد تكون علامة على أحد الحالات التالية:

-أمراض الكبد ، مثل التليف أو التهاب الكبد.

-اعتلال الدماغ الكبدي.

-مرض الكلى أو الفشل الكلوي.

-في الأطفال والمراهقين ، قد يكون علامة على متلازمة راي.

-عند الرضع ، قد تكون مستويات الأمونيا المرتفعة علامة على وجود مرض وراثي في ​​دورة اليوريا أو حالة تسمى مرض الانحلالي عند الوليد، يحدث هذا الاضطراب عندما تطور الأم أجسامًا مضادة لخلايا دم طفلها.