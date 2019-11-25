صحة ورشاقة

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان العلاج المناعي يعمل أم لا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان العلاج المناعي يعمل أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت دراسة حديثة أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتنبأ بما إذا كان مريض سرطان الرئة سيستفيد من العلاج المناعي باهظ الثمن أم لا.

وفقا للدراسة التى نشرت في مجلة "Cancer Immunology Research"، حقق الباحثون الذين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي علامة فارقة ، حيث اكتشفوا طريقة للتنبؤ بما إذا كان مريض سرطان الرئة يمكن أن يستفيد من العلاج المناعي الغالي أم لا، وذلك من خلال تعليم جهاز كمبيوتر لإيجاد تغييرات غير مرئية في أنماط الأشعة المقطعية التي اتخذت عندما يتم تشخيص سرطان الرئة لأول مرة، مقارنة بالأشعة التي تم إجراؤها من العلاج بالخلايا الجذعية.

61b3b8debd.jpg

هذا العمل سيساعد أطباء الأورام في معرفة المرضى الذين سيستفيدون بالفعل من العلاج ومن لا يستفيد منه بالضبط، حيث يبرز هذا البحث قدرة برنامج الكمبيوتر على ملاحظة التغيرات في نسيج وحجم وشكل المرض، وليس فقط حجمه.

Advertisements

وحاليًا، سيستفيد حوالي 20٪ فقط من جميع مرضى السرطان فعليًا من العلاج المناعي، وهو علاج يختلف عن العلاج الكيميائي لأنه يستخدم العقاقير لمساعدة جهاز المناعة لديك على محاربة السرطان  في حين يستخدم العلاج الكيميائي العقاقير لقتل الخلايا السرطانية مباشرةً.

ملاحظة كافة التغييرات فى المرض أمر مهم، لأن الطبيب يقرر بناءً على التصوير المقطعي  ما إذا كان المريض قد استجاب للعلاج ، فغالبًا ما يعتمد على حجم الآفة.

201904270434423442.jpg

ولكن على الرغم من ذلك فقد أظهرت الدراسة أيضًا أن النتائج كانت متسقة عبر فحوصات المرضى الذين تلقوا علاج في موقعين مختلفين وثلاثة أنواع مختلفة من عوامل العلاج المناعي، حيث أن الدراسة الأولية استخدمت الأشعة المقطعية من 50 مريضا لتدريب الكمبيوتر وإنشاء خوارزمية رياضية لتحديد التغيرات في الآفة.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن الباحثون من إظهار أن الأنماط الموجودة على الأشعة المقطعية، والتي كانت مرتبطة أكثر مع استجابة إيجابية للعلاج وبقاء المريض على قيد الحياة ككل، تم العثور عليها لاحقًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بترتيب الخلايا المناعية في التشخيص الأصلي من خزعات هؤلاء المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان العلاج المناعي يعمل أم لا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا