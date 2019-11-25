ضاعفي إدرار حليبك خلال 48 ساعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - قد تعاني بعض السيدات من قلّة حليب الثدي بعد الولادة؛ لذا تتجه الكثيرات إلى حليب الزجاجة لإشباع المولود، ولكن هنالك خطوات يمكنك اتباعها لتضاعفي إدرار حليبك خلال 48 ساعة أو ربما أقل. حاولي اتباع هذه الخطوات التي قدمها موقع «رابطة الأمهات البريطانيات»، ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوات مجرّبة من قبل العديد من الأمهات..

نصائح لزيادة حليب الثدي

- أكثري من شرب الماء؛ فالماء مهم وضروري جداً لإدرار الحليب. كلما أرضعتِ مولودك أو قمتِ بسحب الحليب من ثديك؛ اشربي كأساً من الماء.

- الراحة مهمة واعتناؤك بنفسك ضروري. من المهم جداً أن تحصلي على قسط جيد من النوم.

- عزّزي رابطتك مع مولودك؛ فكلما احتضنته أكثر حفزّت على إدرار الحليب.

- لا تكتفي فقط برضاعة مولودك، بل قومي أيضاً بسحب الحليب من ثديك؛ هذه العملية مهمة جداً. جرّبي أن تسحبي الحليب ما بين 8 و10 مرات في اليوم، ولتكن مدة السحب تتراوح ما بين 10 و15 دقيقة في كل مرة. قومي بهذه العملية كل يوم إلى أن تلاحظي أن حليبك قد زاد.

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- نبات الحلبة معروف بخاصيته في زيادة إدرار الحليب؛ لذا يمكنك تناوله، ولكن بعد استشارة طبيبك.

- دقيق الشوفان، والثوم، والجزر، والمكسرات، وبذور السمسم، والزنجبيل، وبذور الشمرة؛ كلها تساعد في زيادة إدرار الحليب، لذا ليكن طعامك يشمل هذه الأغذية.

- تدليك الثدي قبل الرضاعة يحفز أيضاً على إدرار الحليب.

- في كل رضعة اجعلي مولودك يرضع من كلا الثديين، ولا تقتصري على ثدي واحد.