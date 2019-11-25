كيف تفاجئين زوجك بالحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - تسعد المرأة كثيراً بسماعها لخبر حملها، حتى ولو لم يكن حملها الأول، وحينها يأتي دورها لتسعد شخصاً آخر شريك لها في هذا الخبر السعيد وهو زوجها، وغالباً لا تفضل إخباره بشكل مباشر، وكأنها تحضر له هدية أو مفاجأة، وبحسب الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية يوجد بعض الأفكار الجديدة والإبداعية؛ لتخبري زوجك بالحمل الجديد.

بالون في صندوق:

قومي بربط صورة الإشاعة الخاصة بك إلى بالون منتفخ وضعيه في صندوق من الورق المقوى، ثم أعطيه إلى أحبائك من أجل الفتح وشاهدي ردود أفعالهم عند اكتشاف صورة جنينك.

فهذه هي طريقة عظيمة ولاسيما إذا تمكنت من فعلها في أعياد الميلاد أو ليلة رأس السنة، وإذا لم تكوني بصدد تلك الأعياد، فالناس يحبون الهدايا على مدار السنة!

اصطفاف الأحذية:

على أن تكون في هذه المرة مخصصة للأخرى الصغيرة الرقيقة، ومن ثم قومي بشراء أول أحذية طفلك الصغير، مع أخذ صورة لها جنباً إلى جنب مع أحذيتك أنت وزوجك، ويمكنك كتابة ميعاد الولادة بجانبها.

احظي بمشاركة الأطفال:

إذا كان لديك أطفال بالفعل، فلماذا لا تشركيهم في الإعلان بشأن هذا الأمر؟ ادعيهم إلى حمل يافطة مكتوب عليها “سأكون أخاً / أختاً كبيراً” أو صورة من الإشاعة المقطعية للجنين، أو يافطتيْنِ؛ واحدة مكتوب عليها “رقم 1” والأخرى عليها صورة الإشاعة جنباً إلى جنب مع “رقم 2”.

ماذا عن مشاركة الحيوانات الأليفة؟!

إذا لم يكن لديك أطفال من البشر، فماذا عن أطفالك من الفراء؟! فهم جزء من أفراد العائلة أيضاً، وأنا على يقين بأنهم على استعداد للمشاركة في إعلان خبر مجيء عضو آخر في العائلة ليس من الفراء!

- أنت + أنا = 3

كيف ستفيد تلك المعادلة في هذا الأمر حقاً؟! الأم والأب يساويان 3، ويمكنك حتى إدخال الأطفال والحيوانات كي يكون الناتج 4، 5، 6.

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أفضل...... في الدنيا:

لماذا لا تقدمين هدايا أفضل.... في الدنيا؟؟ كأن تعطي لصغيرك تيشيرت مطبوعاً عليه “أفضل أخ كبير في الدنيا” أو مسج إلى والدتك يحمل عبارة “أفضل جدة في الدنيا”، أو طبع صورة الجنين على وسادة، وسوف تكون هدية عظيمة وأنيقة أيضاً.

الديكور:

هذه الصور الضوئية هي من الأمور اللطيفة حقاً، وفي حين أنها تعد مثالية ليوم رأس السنة، إلا أنها تبقى شيقة حقاً على مدار السنة، سواء وضعت على مقبض الباب، أو استعملت في زخرفة الموقد أو الحائط.

أنا حامل:

وهي تعد من أبسط الطرق وأجملها في الوقت نفسه للإعلان بشأن مجيء طفلك الصغير، ويمكنك استخدام صورة لطيفة كهذه لإتمام ذلك الأمر.

رسالة في نهاية الشاي:

ليس هناك أجمل مع الانتهاء من فنجان الشاي وتجد تلك الرسالة في آخره، وربما لو كنت رأيت تلك الطريقة من قبل لاستخدمتها في إخبار زوجي بأمر حملي، وأنت يمكنك أيضاً وضع الخبر على صحن العشاء والانتظار حتى ينتهي زوجك من الطعام؛ كي يجد تلك الرسالة الرائعة.

وأخيراً فهناك العديد من الطرق المدهشة للإعلان بخبر حملك، والآن فقد حان وقت الإبداع، ابدئي رحلتك مع صغيرك وادعي كل من تحبين؛ كي يشاركك في ذلك.