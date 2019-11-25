طفلي ألدغ يبدل الحروف! ماذا أفعل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - الأم هي المعلمة الأولى في ما يخص الطفل في مجال اللغة والنطق والكلام، وعليها أن تصلح أخطاءه اللغوية؛ حيث ترى بعضهم يستطيع تكوين جملة سليمة لغوياً، ولكنها مشوهة ولا يفهمها أحد لاضطرابات في نطق الحروف وعدم القدرة على نطق بعضها بالطريقة الصحيحة...فيما يعرف طبياً بالتلعثم أو الألدغ...معنا الدكتورة نيفين عمر أخصائية التربية الخاصة للتوضيح والحل. مفهوم التـأتأة: التأتأة... كأن يبدل حرفاً مكان حرف، استبدال حرف «س» مدرسة بمدرثة، أو استبدال حرف «ز» ترابيزة بترابيذة، حرف «ظ» في ظابط تنطق ذابط، وتظهر الثأثأة عند وجود أي تشوه أو نقص في الأسنان، أو عقب سقوط أسنانه، أو في حالة ت

وجود فجوات كبيرة بين قواطع الأسنان.

ظهر التأتأة أيضاً في حالة بروز القواطع إلى الأمام بشكل ملحوظ، وأسوأها عيوب الأسنان في جانبي الفك وليس في القواطع الأمامية، وحينئذ يهرب الهواء من الجانبين، ويتعذر نطق حرف «س» و«ز»... وينطق الطفل بدلهما حرف اللام «ل». قد تكون الثأثأة حالة نفسية بحتة، كأن يقلد الطفل أحد الأبوين أو الإخوة أو طفلاً يلعب معه، ويعاني من الثأثأة، لذا قبل العلاج تأكدي من خلو الأسرة والأطفال المحيطين به من شخص يعاني من هذا العيب.

تحدث نتيجة العصبية الزائدة للطفل لوجود أغراب أمامه أو تبدأ بعد مرض طويل أصابه، والعلاج يبدأ بتقصي الحقائق عن الأسرة والمحيطين. Advertisements علاج التأتأة: علمي طفلك كيف يبعد طرف اللسان عن الأسنان أثناء نطق حرف «س»، ولو مبدئياً بأن ندفع طرف اللسان للخلف بخافض لسان.

أعطي طفلك أنبوبة صغيرة من المعدن البلاستيك واطلبي منه أن ينفخ فيها بينما الأنبوبة مسنودة على الشفاه والذقن... وبالنفخ سيصدر صوتاً مثل الصفير من الأنبوبة، بعدها سيتعلم كيف يصدر حرف «س»، حاولي بعد ذلك إدخال حرف الـ«س» في كلمات ثم في جمل مفيدة. في بعض الحالات نجد أن الطفل بدلاً من استبدال الـ«ث» بـ«س» يستبدلها بحرف «ل» فتصبح مدرسة...مدلسة وكلمة سماح...لماح، وهذا العيب يمكن علاجه بتدريب الطفل على إخراج لسانه ما بين القواطع العليا والقواطع السفلى.

لاحظي الحروف التي يعجز الطفل عن نطقها بشكل سليم؛ فإن كانت من حروف الشفاه كالميم والباء والفاء...فحاولي تقوية عضلات الشفاه ببعض التمارين البسيطة كالنفخ في قصاصات الورق أو الصابون أو نفخ البالونات، مع استمرار ضم الشفاه وشدها للجانبين. وإن كان يبدل حروف اللام والراء فالأمر يحتاج لتقوية عضلات اللسان، بتدريب الطفل على فتح الفم وتثبيته مفتوحاً، ثم يحرك لسانه لأعلى محاولاً أن يكرر لا لا لا، وأن يشد عضلة اللسان بنطقها للل، وكذلك تحريك اللسان لجانبي الفم ورفعه للشفة العليا.

ضعي قطرات العسل على الشفاه ليقوم الطفل بتحريك لسانه للوصول إليها في كل الاتجاهات، كما يمكن أن تساعدي طفلك لو أبدل حرفي الكاف والجيم بالثاء أو الدال...باستخدام خافض اللسان الطبي المصنوع من الخشب أو ملعقة بلاستيكية وتقومي بالضغط على وسط اللسان لينطق كا كا كا وهكذا. من المفيد تدريب الطفل على مقاطع صوتية مكونة من الحرف زائد حروف المد الثلاثة مثل: ما، مي، موو - را، ري، رو - وتجهيز قائمة تحتوي على كلمات بها الحرف المراد علاج نطقه لدى الطفل لتدريبه عليه.

اقحمي الحرف في مواضع مختلفة من الكلمة؛ أول الكلمة، ونصفها، وآخرها...تقوم الأم بذلك في إطار من المرح وبعمل مسابقة بين الأخوة.

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