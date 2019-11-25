الإثنين 25 نوفمبر 2019

دراسة تكشف أفضل شهور السنة للحمل

أكّدت دراسة أمريكية أنّ أعلى فرص إنجاب أطفال أصحاء كانت للنساء اللاتي بدأ حملهن في ديسمبر، داعيةً النساء الراغبات في الإنجاب إلى تجنّب الحمل في الصيف لولادة طفل أكثر صحة.



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وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إنديانا الأمريكية و التي شملت أكثر من 270 حالة حمل على مدار خمس سنوات ووجدوا أنّ أعلى فرص إنجاب أطفال أصحاء كانت للنساء اللاتي بدأ حملهن في ديسمبر.

ونصحت الدراسة النساء الراغبات في الإنجاب بتجنّب الحمل في "يونيو السام" نظراً لوجود الكثير من آثار المبيدات في الجو والتي ترش المحاصيل الزراعية بها في تلك الفترة، مؤكدين أنّ النساء اللاتي يبدأ حملهن في ديسمبر أو يناير يحصلن في مراحل متقدّمة من الحمل على معدلات أعلى من أشعة الشمس، وبالتالي يستفدن بفيتامين "د" أكثر من غيرهن.

وأشارت الدراسة إلى أنّ شهر يونيو له تأثير سلبي على الحمل إذا بدأ فيه، إذ تزداد فرص الولادة المبكرة والأطفال المبتسرين إذا بدأ الحمل في يونيو مقارنةً بديسمبر الذي تزيد فرص بدء الحمل به من ولادة أطفال أصحاء واكتمال فترة الحمل.