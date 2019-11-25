هل الجرانولا وجبةٌ صحيةٌ؟ اكتشفي فوائدها وأضرارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما يُنظَرُ لوجبة الجرانولا على أنها وجبة إفطار صحية، خاصةً وأنها عبارة عن مزيج محمّص من الشوفان الملفوف، المكسرات وأحد أنواع المحليات كالسكر أو العسل، ويمكن أن يضاف لها حبوب أخرى، أرز منفوش، فواكه مجففة، بذور، توابل وزبدة الجوز.

ومع هذا، فإنّ بعض المكوّنات، التي من بينها الشوكولاتة، الزيوت والشراب، قد تكون مرتفعةً في السكريات المضافة والدهون. وبينما تُعتبر الجرانولا مكتظةً بالسعرات الحرارية وغنيةً كذلك بالبروتينات، الألياف والمغذيات الدقيقة، فإنها قد تمدُّ الجسم على وجه الخصوص بالحديد، المغنيسيوم، الزنك، النحاس، السيلينيوم، فيتامينات B وفيتامين E.

ونوّه خبراء وباحثون بهذا الصدد إلى أن المواد الغذائية التي تحتويها وجبة الجرانولا تتفاوت على حسب المكونات، رغم أن بعضها يعتبر مصدرًا جيدًا للمغذيات الدقيقة والألياف. وهناك شركات معينة ربما تنتج الجرانولا مضافًا لها كميات أكبر من السعرات الحرارية، البروتينات، الألياف، الدهون أو السكر عن غيرها من الشركات.

وعن أبرز فوائد الجرانولا، يقول الباحثون إنه ورغم قلّة البحوث العملية المتوافرة عن الجرانولا نفسها، لكن ما بها من مكونات مثل الشوفان، بذور الكتان، بذور الشيا واللوز ترتبط بعديد الفوائد الصحية. وعدَّدَ الباحثون فيما يلي أهمّ فوائد الجرانولا الصحية:

تمنح الشعور بالشبع وتُعد مصدرًا غنيًا بالألياف.

* تُحسّن ضغط الدم.

* تُخفّض مستويات الكولسترول.

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* تُخفّض نسبة السكر بالدم.

* تُحسّن صحة الأمعاء.

* تمدُّ الجسم بكثير من مضادات الأكسدة.

أمّا عن الأضرار التي قد تعود على الجسم من تناول الجرانولا، فقد أوضح الباحثون أنها قد تعمل بشكل مباشر على زيادة الوزن إذا تم الإفراط في تناولها بقدر زائد عن اللزوم، لأنها قد تكون مصدرًا غنيًا بالسعرات الحرارية الناتجة عن السكريات والدهون المضافة. والأكثر من ذلك هو أن السكر يرتبط بالأمراض المزمنة كما النوع الثاني من داء البول السكري، أمراض القلب، السمنة، تسوس الأسنان وبعض أنواع السرطانات.

ولهذا ينصح الباحثون بعدّة أشياء لضمان اختيار الجرانولا الصحية، كالابتعاد عن الأنواع الغنية بالسكر المُضاف، اختيار الأنواع الغنية بالألياف والبروتينات ومحاولة إعدادها في المنزل.