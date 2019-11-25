شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للعنف ضد المرأة.. كيف يؤثر العنف على صحتك الجسدية والنفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العنف ضد المرأة لا يقتصر فقط على الإيذاء الجسدى بل قد يشمل الإيذاء النفسى والاعتداء الجنسى، وبمناسبة اليوم العالمى للعنف ضد المرأة نتعرف على تأثير العنف على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، وفقاً لموقع "womenshealth".

والاعتداء الجسدي هو أي قوة جسدية تصيبك أو تعرض صحتك للخطر، ويمكن أن يشمل الإيذاء البدني الحرق والخنق وسحب الشعر والضرب والصفع والركل وأي نوع من الأذى بسلاح مثل السكين، كما يمكن أن يشمل أيضًا تهديدات بإيذائك أو إصابة أطفالك أو أفراد عائلتك أو ربطك أو حبسك في مكان ما، وكل هذا يُطلق عليه أيضًا العنف المنزلي.



العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة وأثره على الصحة الجسدية

يمكن أن يسبب العنف ضد المرأة مشاكل طويلة المدى في الصحة البدنية والعقلية، لا يؤثر العنف وسوء المعاملة على النساء المعنيات فحسب، بل يؤثر أيضًا على أطفالهن وعائلاتهم ومجتمعاتهم.

يمكن أن تشمل الآثار الجسدية قصيرة الأجل للعنف إصابات طفيفة أو حالات خطيرة، يمكن أن تشمل كدمات أو جروح أو كسر في العظام أو إصابات بالأعضاء والأجزاء الأخرى داخل جسمك.

يصعب أو يصعب رؤية بعض الإصابات الجسدية دون إجراء فحوصات أو أشعة سينية أو اختبارات أخرى يقوم بها طبيك.

وهناك الآثار الجسدية قصيرة الأجل للعنف الجنسي ويمكن أن تشمل:

-نزيف مهبلي أو ألم في الحوض.

-الحمل غير المرغوب فيه.

-الأمراض المنقولة جنسياً ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

-مشكلة في النوم أو كوابيس.

الآثار الجسدية طويلة المدى للعنف ضد المرأة

يرتبط العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف الجنسي أو الجسدي ، بالعديد من المشكلات الصحية الطويلة الأجل، يمكن أن تشمل هذه:

-التهاب المفاصل.

-الربو.

-ألم مزمن.

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-مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة.

-مشاكل القلب.

-متلازمة القولون العصبي.

-الكوابيس ومشاكل النوم.

-صداع نصفي.

-مشاكل جنسية مثل الألم أثناء ممارسة الجنس.

-ضغط عصبى.

-مشاكل في الجهاز المناعي.



العنف ضد المرأة

تأثير العنف ضد المرأة على الصحة النفسية

إذا كنتِ قد تعرضت لاعتداء جسدي أو جنسي، فقد تشعرين بالعديد من العواطف - الخوف أو الارتباك أو الغضب أو حتى الشعور بالخدر وعدم الشعور بأي شيء، قد تشعر بالذنب أو العار بسبب تعرضك للاعتداء.

يمكن أن تشمل تأثيرات العنف ضد المرأة على المدى الطويل:

-اضطراب ما بعد الصدمة، يمكن أن يكون هذا نتيجة التعرض لصدمة أو تجربة مروعة أو مخيفة ، مثل الاعتداء الجنسي أو الإيذاء البدني .

- الشعور بالتوتر أو تواجه صعوبة في النوم .

-قد تواجه أيضًا مشكلة في تذكر الأشياء أو لديك أفكار سلبية عن نفسك أو عن الآخرين.

- الاكتئاب.

-القلق.