شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..لوحة فنية مش مرض معدى..حكايات مرضى البهاق ورسائل دعم لـ رامى جمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقوش طبيعية مرسومة على أجسادهم ووجوههم تجعلهم يتحولون لـ "لوحة فنية" مصنوعة من الميلانيين، البعض منهم تقبل شكله وتناغم مع الرسومات التى تحاوطه والبعض الأخر ما زال داخل دائرة السخرية والإشمئزاز، ولكن جميعهم يؤمنون بجملة واحدة "البهاق لوحة فنية مش مرض معدى".
"هو انت محروق، ولا ده مرض معدى"، هي الجملة التى يسمعها دائما مرضى البهاق فى المجتمع، فليس لدى الجميع وعى كامل بطبيعة المرضى، وبعد إعلان المطرب رامى جمال إصابته بالبهاق، أثارذلك تعاطف الكثيرون كما انتشرت البوستات التى تدعم رامى جمال تحت هاشتاج البهاق مش مرض معدى.
وفى التقريرالتالى يقدم الخليج 365 رسائل حب ودعم لرامى جمال من خلال حكايات مرضى البهاق ورحلتهم مع المرض منذ ظهوره ولحظات اليأس والعلاج حتى تقبل المرضى والتعايش معه دون أى اضرار نفسية.
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