شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى حساسية الصدر بعد تحذيرات هيئة الأرصاد من الأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشوب رياح وأتربة علي مناطق متفرقة من البلاد، وهذا الأمر يتسبب في العديد من المشاكل الصحية لدي مريض الحساسية الصدرية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل النصائح لحماية أجسامهن من الإصابة بأي مضاعفات نتيجة لهذا الطقس الملوث، وذلك وفقا لموقع "webmed".

هناك العديد من النصائح الطبية التي يجب علي مريض الحساسية في الصدر القيام باتباعها لأنها تقلل فرص التعرض لأي مشاكل صحية كالإصابة بالنزلات الشعبية أو الالتهاب الرئوي، ولذا يجب عن التعرض للأتربة بشكل مباشر، وفي حالة نشوب الرياح المحملة في الأتربة عليك الجلوس في المنزل وعدم استنشاق مثل هذه الأتربة.



الاتربة ومرضي حساسية الصدر

إذا كنت تجلس في المنزل فعليك إغلاق النوافذ جيدا تجنبا لدخول الأتربة إلى المنزل، لأن هذا الأمر يتسب في ترسب هذه الأتربة علي الجسم، ويزيد من فرص الإصابة بالالتهابات الشعبية.

Advertisements

في حالة ضرورة الخروج من المنزل فعليك ارتداء الكمامة جيدا تجنبا لدخول أي اتربة إلى جسمك، لأن هذا الأمر يزيد من فرص إصابتك بالالتهاب الرئوي، والنزلات الشعبية.



نصائح لمرضي حساسية الصدر

علي مريض حساسية الصدر ضرورة المواظبة على استخدام أدوية حساسية الصدر لأنها تقلل من فرص التعرض لأي مشاكل صحية، كما أنها تحمي الجسم من التعرض لأي مضاعفات.

من المهم تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم ، كما ينصح مريض حساسية الصدر بعدم التعرض لأدخنة السجائر ولا للأتربة ولا لروائح العطور أو البخور، لأنها من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالعديد من المضاعفات الأخرى.