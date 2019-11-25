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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة فى الرئة بسبب التدخين الإليكترونى إلى 2290 فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الأمريكي لمنع الأمراض والسيطرة عليها، أنه تم تسجيل 2290 حالة إصابة بمرض غامض في الرئة مرتبط بالتدخين الإليكتروني حتى يوم 20 نوفمبر الجاري.
وأضاف المركز في أحدث تقرير أن هذا يمثل زيادة بواقع 118 حالة مقارنة بالرقم المسجل في وقت سابق من الشهر الجاري حين تم تسجيل 2172 حالة إصابة بمرض فى الرئة.
وأعلن المركز أنه تم تسجيل إصابات في 49 ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا وبورتريكو وجزر فيرجن الأمريكية.
فى الوقت نفسه، كانت ولاية ألاسكا هي الولاية الوحيدة التي لم تسجل أي حالات إصابة مرتبطة بالتدخين الإليكتروني، وتم حتى الآن الإبلاغ عن 47 وفاة مؤكدة في 25 ولاية ومنطقة كولومبيا.
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