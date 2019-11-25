شكرا لقرائتكم خبر عن إذا اردتى أن تعززى ثقتك بنفسك.. توقفى عن النظر في المرآة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون بجامعة ولاية فلوريدا أن النساء اللائي لديهن قلق من مظهرهن يمكن أن يعززن صورتهن الذاتية عن طريق الحد من بعض السلوكيات مثل النظر إلى المرآة طوال الوقت.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews"، وجد فريق البحث أن النساء اللواتي قللن عدد مرات فحصهن أو إصلاح مظهرهن أمام المرآة أظهرن انخفاضات كبيرة في مخاوف المظهر وأعراض أخرى.

وقالت "ناتالي ويلفر" ، أستاذة علم النفس الإكلينيكي التي قادت الدراسة: "لقد درسنا التأثير الذي أحدثه الحد من هذه السلوكيات على المخاوف من مشاكل المظهر".

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ووجد الباحثون أن الحد من هذه السلوكيات قلل من مخاوف المظهر، واستياء من شكل الجسم ، والاكتئاب ، والقلق الاجتماعي، والمعتقدات السيئة بشأن المظهر.

وحدد الباحثون 14 سلوكًا مختلفًا يتعلق بالمظهر، بما في ذلك فحص الجلد والشعر والجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي من الجسم.

وقال الباحثون إن حل هذه المشكلة يمكن أن يعتمد على مطالبة الآخرين بالتعليق على المظهر ومقارنة المظهر بالآخرين.

وأضاف الباحثون أنه من المحتمل أن تكون نتائج الدراسة ذات قيمة للرجال أيضًا، حيث أن هذه السلوكيات قد تكون مهمة أيضًا لدى الرجال الذين لديهم مخاوف بشأن المظهر.