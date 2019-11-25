الإثنين 25 نوفمبر 2019

تسبب بعض المأكولات ضرراً كبيراً للأسنان بسبب إحتوائها على السكر والأسيد، ومن المستحسن تنظيف الفم فور الإنتهاء منها، وهذه أكثر 6 مأكولات مضرّةً للأسنان، ويجب تنظيف أسنانك بعد تناولها مباشرة:



- الفواكه المجفّفة: تعتبر الفواكه المجفّفة لاصقة وكثيرة السكر، ما يعني أنها ليست فقط تلتصق باللثة والأسنان، إنما يغذّي السكر فيها البكتيريا في الفم، ما يزيد من تآكل الأسنان.

وليس المطلوب الإمتناع عن تناولها، بل الحرص على تنظيف الأسنان فور الإنتهاء منها.

- المشروبات الغنية بالسكر: المشروبات الغنية بالسكر كالصودا ومشروبات الطاقة شديدة الضرر على الأسنان خصوصاً إذا تمّ تناولها على مراحل متعدّدة.

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فإذا تمّ شرب القليل منها كلّ 20 دقيقة، ستغسل الأسنان بطبقة ثابتة من الأسيد مراراً، لذا فإن شربها كلّها مرّة واحدة أو مع وجبة غذائية، هو أفضل من ترشّفها ببطء بين الوجبات.

- السكريات القاسية: لا يقتصر ضرر السكريات القاسية في إلتصاقها بالأسنان، بل إنها تبقى في الفم لمدّة طويلة قبل تحلّلها.

- الحمضيات: الأطعمة الحمضية الغنية بالأسيد كالليمون الحامض والطماطم تفتت الأسنان خصوصاً عند تناولها لوحدها، لكن لا بأس من شرب الماء بعد تناولها من أجل غسل الفم من الأسيد.

- النشويات: الأطعمة الغنية بالنشويات مثل البطاطا المقلية والخبز الأبيض يمكن أن تتكدس بسهولة بين الأسنان، ما يغذي البكتيريا في الفم.

- القهوة: لا تسبب القهوة والشاي تصبّغ الأسنان فقط بل تجعل الأسنان لزجة فتلتصق المأكولات عليها.