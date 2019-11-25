شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة التي تساعد على علاج البلغم والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019

أكثر العلاجات الطبيعية فعالية في التخلص من البلغم وعلاجه وتنظيف الحلق بطريقة سريعة وامنة من اضرار الادوية.



1- الأطعمة التي تساعد على علاج البلغم

شاي الليمون مع العسل قاتل للبلغم ويطرده من الصدر فورا

ضع ماء ليغلي على النار وبعد ذالك ضيف عليه ليمون ثم اضف ملعقة عسل وبعد ذالك اشرب الوصفة وستجد تحسن سريع جدا في التنفس.

2- الاطعمة الغنية بالتوابل تساعد

الأطعمة الغنية بالتوابل، مثل الفلفل والكمون، بمثابة علاج طبيعي للبلغم وهي تساعد في تخفف البلغم الضار.

3- المشروبات الدافئة

المشروبات الدافئة مثل الشاي والزنجبيل والينسون والنعناع من شانها ان تكسر المخاط الموجود في الصدر وهي تعمل كعلاج طبيعي وموسع للشعب الهوائية .

4- المياه المالحة

المياه المالحة. ضع 1/2 ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ وتغرغر بالخليط مع وضع رأسك مائلا إلى الخلف.

5- البخار

استنشاق البخار هو أفضل وأبسط طريقة للتخلص من البلغم، استنشاق البخار في الممرات الأنفية يساعد على الحفاظ على البلغم في شكل سائل وذالك يساعد في علاج البلغم بسرعة.

6- شوربة الدجاج

حساء الدجاج الساخن يساعد على ترطيب الشعب الهوائية وترقيق البلغم. وأيضا يهدئ الحلق ويساعد على الاسترخاء.

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استخدم بعض حساء الدجاج على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لعلاج البلغم من الحلق. لزيادة الفوائد، إضافة الزنجبيل والثوم إلى الحساء. الحساء المصنوعة في المنزل غالبا ما تكون أكثر فعالية من الحساء المعلبة، الموجود فيها مواد حافظة.

7- الفلفل الحار

يساعد الفلفل الحار على تحريك المخاط في الممرات الانفية وهذا بدورة يساعد علي خروج البلغم من الصدر

مزج المكونات التالية: ملعقة صغيرة من الفلفل الحار والزنجبيل الطازج المبشور، ملعقة من العسل وعصير التفاح والخل، وملعقتين من الماء.

شرب هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات يوميا يساعدة في الحد من إنتاج البلغم

8- العسل

العسل مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، والخصائص ويحتوي على مضادات للفطريات التي تجعل من العسل علاج للتخلص من وإزالة البلغم. بالاضافة الى ذلك، لديه خصائص مطهرة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة لمحاربة البلغم بشكل أسرع.

إضافة قليل من مسحوق الفلفل الابيض أو الاسود إلى ملعقة واحدة من العسل. يساعد الفلفل علاج البلغم الموجود في الحلق، و العسل يعمل علي تهدئة الأغشية المخاطية. يستخدم هذا الخليط مرتين في اليوم لمدة أسبوع.

وصفة اخري للتخلص من البلغم

إضافة ملعقة واحدة من العسل الى كوب من الماء الدافئ. ويشرب هذا الخليط عدة مرات في اليوم. لتحصل على الفوائد الطبية للعسل والماء .

9- البرتقال لعلاج البلغم

واحدة من العلاجات المنزلية الأكثر شعبية للتخلص من البلغم في الحلق هو أن تنقع شرائح البرتقال، ثم تشرب مائها ايضا يمكنك طهي قطع البرتقال حتى تصبح لينة جدا، ثم تناولها فهي تساعد في علاج البلغم .

10- خليط عرق السوس و الجذر

إذا كنت ترغب في التوقف عن إخراج البلغم والحد منه، يمكنك استخدام مزيج من الجذر والعرق السوس، والزنجبيل الجاف، والفلفل الأسود وبلورات السكر. هذه هي وسيلة جيدة في علاج البلغم ، ولكن فعالة جدا. خذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط ثلاث مرات يوميا.