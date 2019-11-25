تعرف على طريقة علاج الحراره المرتفعة بالبصل!

الإثنين 25 نوفمبر 2019

الكثير منا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ وخاصة الاطفال واحياناً لا توجد ادوية قادرة علي خفض درجة الحرارة وخاصة في حالات الحمي الشديدة، ففي عام 1919 عندما قتلت الانفلونزا ما يقرب من 40 مليون شخص كان الاطباء لا يستطيعون انقاظ كل هذا العدد من المرضي.



وفي نفس الوقت ذهب أحد الاطباء الى مزرعة وفوجئ انهم جميعاً في احسن حال فعند إستفساره عن السبب ردت زوجة المزارع قائلة:

بأنها وضعت في كل غرفة من غرف المنزل بصلة غير مقشرة مقطوعة الطرفين في صحن . طلب الطبيب أخذ بصلة واحدة من هذه البصلات ليفحصها تحت المجهر (الميكروسكوب) ليكتشف المفاجأة أن ميكروب الانفلوانزا موجود بداخل البصلة. حيث أن البصل يمتص البكتيريا

طريقة خفض الحرارة عن طريق البصل:

قم بإحضار بصلة و جوارب ” شراب “

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قم بتقطيع البصل الي شرائح ووضع شريحة البصل اسفل كل قدم من اقدامه

قم بوضع قدمك بداخل الجوارب القطنية البيضاء

عند الاستيقاظ قم بازالة الجوارب

ستجد شرائح البصل سوداء اللون والحرارة او الحمى قد أختفت

نصيحة هامة جدا لا تستخدم الماء المثلج في تخفيض الحرارة اذا اردت ان تستخدم الكمادات فأستخدم مياه فاترة لخفض الحرارة.