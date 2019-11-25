هذا ما يحدث إذا توقفت عن التدخين لمدة يوم

الإثنين 25 نوفمبر 2019

في إطار سعي مؤسسة القلب البريطانية لحث الناس على التوقف عن التدخين لمدة يوم، نشرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية تقرير يشرح متوسط عدد السجائر التي يتناولها الأشخاص، الذي قالت إنه وصل إلى 13 سيجارة يومياً، و4.754 سيجارة سنوياً.



وحاولت المنظمة دعم التوقف عن التدخين حيث ذكرت الفوائد التي يجنيها الشخص من الإقلاع عن هذه العادة لمدة يوم واحد، وأشارت المنظمة إلى أن الشخص يشعر بتحسن بعد التوقف عن تناول السيجارة بـ20 دقيقة فقط، وفندت الفوائد حسب الفترة الزمنية ومدى تأثر الجسم بها كالآتي: بعد 20 دقيقة: يعود القلب ليدق بمعدله الطبيعي وينخفض ضغط الدم.

بعد ساعتين: تزداد الرغبة الشرهة في التدخين بعد الشعور بإنسحاب النيكوتين ويزداد القلق والشعور بالجوع الشديد.

بعد 8 ساعات: يقل أول أكسيد الكربون في الدم وتزداد نسبة الأكسجين لتصل إلى معدلاتها الطبيعية.

بعد 24 ساعة (يوم): تقل احتمالية الإصابة بذبحة صدرية.

بعد 48 ساعة (يومين): تستطيع التذوق والشم بشكل أفضل بسبب حدوث تحسن في النهايات العصبية.

بعد 3 أيام: سيخرج النيكوتين بالكامل من الجسم وسيصبح التنفس سهلا.

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خلال شهرين أو 3 أشهر: ستزداد كفاءة الرئة لتصل إلى 30 في المائة كما ستتحسن الدورة الدموية وتصبح الحركة أسهل كثيرا.

خلال 9 أشهر: تزداد طاقة الجسم وقدرته على الحركة وتحدث عملية تنظيف للرئة من النيكوتين وسيقل احتقان الجيوب الأنفية وصعوبة التنفس.

خلال عام واحد: ستقل مخاطر الإصابة بضيق في الشريان التاجي لتصل إلى النصف مقارنة بالمدخن، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

خلال عامين: ستصل معدلات الإصابة بالنوابات القلبية إلى معدلاتها الطبيعية.

خلال 5 سنين: سيقل خطر الموت بسرطان الرئة والمريء إلى النصف مقارنة بالمدخن، وتقل أيضاً نسبة الإصابة بالسكتات الدماغية.

خلال 10 سنوات: ستقل نسبة الوفاة بسبب السرطان إلى النسبة التي يتمتع بها الشخص الذي لم يدخن من قبل نتيجة تبدل الخلايا المصابة بالسرطان بالجسم بخلايا أخرى نقية.

خلال 15 سنة: ستتضاءل فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي والنوبة القلبية لتصل إلى معدل الشخص العادي.

على المدى الطويل: يعيش الشخص غير المدخن بمعدل 14 عاما أطول من المدخن.