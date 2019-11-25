بدقة 99%.. جهاز يرصد 13 نوعا من السرطان في ساعتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة توشيبا اليابانية تطوير جهاز لفحص الدم يتيح رصد أنواع متعددة من مرض السرطان بدقة 99% في غضون ساعات فقط.



وجاء تطوير هذه التقنية ثمرة للتعاون بين شركة توشيبا وجامعة طوكيو الطبية والمركز القومي للسرطان، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية، الإثنين.

وقال علماء توشيبا إنّ الفحص يقيس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية.

وأضافوا أنه يستطيع رصد 13 نوعاً من السرطانات في المراحل المبكرة، بما فيها سرطانات البنكرياس والمعدة والثدي.

وذكر الباحثون أن الفحوص تجرى عن طريق جهاز صغير يستطيع تحديد المرض في غضون ساعتين، ويعتقدون أنه قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الفحص السرطاني.