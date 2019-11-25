لن تصدق.. للعينين أسرار مخبّأة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

لإكتشاف شخصية الرجل، عليكِ بتحليل رمزية لون عينيه، حيث تعكس العينين كل ما يختلج النفس من مشاعر وهموم وأفراح، فتفضح الشخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وفي العينين أسرار مخبّأة لا يكتشفها إلا من يغوص في عالمها الخاص وخصوصا في ألوانها المختلفة.



وتحليل لون عينه:

- العيون الخضراء: تدلّ على أنه صاحب شخصية قوية، يتميّز بقوة الإرادة والعاطفة وصلابة الرأي، يحبّ مساعدة الغير إلى أقصى الدرجات، لكنه في بعض الأحيان أناني وهذه الأنانية نابعة من ثقته الزائدة بنفسه، لكن أهم ما يميز أصحاب العيون الخضراء انهم عاطفيون للغاية ويتمتعون بالكمّ الهائل من الحنان.

- العيون الزرقاء: تعطي صاحبها نظرة عميقة، فيبحر الناظر إليها بشخصية صاحبها، الذي يكون حساساً جداً فيعامل الغير برقة وشفافية، ويفرض نفسه ورأيه على الآخرين بخفة شديدة، كما أن أصحاب هذه العيون يمتازون بالجرأة والإقدام لكنهم نرجسيون بعض الشيء وخصوصاً في الأمور التي تتعلّق بأغراضهم الخاصة، ومعظم أصحاب العيون الزرقاء عندهم حس فني ملموس.

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- العيون السوداء: هم أناس حالمون يعيشون أجواء الشِعر، كما انهم أسخياء وكرماء للغاية، يساندون الغير حتى على حساب أنفسهم، لكنهم يتمتعون بشخصية قوية. الغيرة ترافقهم بإستمرار ومشاعرهم الرقيقة تجعلهم أرضاً خصبة للأصحاب. فهم إجتماعيون، لكن في حال انزعاجهم من أمر يفقدون السيطرة على أنفسهم.

- العيون البنية: هي رمز الحنان والعطف، وكلما مالت إلى اللون البني الغامق دلّت على أن صاحبها يتمتع بحنية أكبر وبعطف شديد على الغير، أصحاب العيون البنية بالإجمال لا يكترثون للمظاهر الخارجية، يحصلون على ما يريدون بهدوء لأنهم لبقون للغاية ولا يعرفون معنى العصبية، ومن جهة أخرى هم أناس حالمون يعيشون في عالم من التأمّل ويسعون إلى الهدوء النفسي والإستقرار.

- العيون الرمادية: هم على نوعين، إمّا يتمتعون بشخصية هادئة ونفس مطمئنة وسخية، وإما يتمتعون بشخصية عصبية وثائرة، وهم يبحثون بشكل دائم عن الهدوء لكن نادراً ما يجدونه. كما أن طابعهم عنيف وميّالون إلى القسوة.

- العيون العسلية: رغم القلب الطيب الذي يتمتعون به، فهم أناس غير صريحين مع أنفسهم كما مع غيرهم، يبحثون بشكل دائم عن الاصدقاء لكنهم يلفّون ويدورون كما لو أنهم في دوّامة، ويعتمد أصحاب هذه العيون على أنفسهم منذ الصغر فلا يحبّون الإتكال على الغير أبداً.