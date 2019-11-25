صحة ورشاقة

شروب يتناوله طفلك يومياً يؤدي إلى تدمير خلايا مخه.. فما هو؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

تتعدد المشروبات التي يتناولها الأطفال  يومياً منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار والأطفال معروفين بحبهم لكل ما هو جذاب وبراق وكل ما يتمتع بطعم حلو ومميز  بغض النظر عن قيمته الغذائية فمن الممكن أن يرفض وجبة غذائية متكاملة من أجل تناول كيس من المقرمشات وتبدأ المشكلة حيث أن إبتعاده عن تناول الوجبات الغذائية وتناوله للمقرمشات وغيرها تسبب له العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر علي عقله ونموه بشكل كبير.

 

وقد تناول العلماء تلك القضية بالتجارب والتمحيص والتدقيق فقاموا بدراسة أنواع العصائر التي يحبها الأطفال بشكل كبير ويقدمون علي تناولها بكل شراهه وحب كبير وتبين من خلال الدراسة أن الحليب المزود بالشيكولاتة هو من أحب أنواع العصائر التي يحبها الأطفال ويقدمون علي تناولها بكل حب

 

وقام العلماء بإجراء العديد من الأبحاث والتجارب علي تلك العصائر لمعرفة ما إذا كانت مفيدة أم ضارة حيث أنها تعد الأكثر تناولا بين الأطفال ومن خلال الأبحاث تبين ما يلي :

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تعتمد صناعة تلك المشروبات علي إضافة الحليب إلي الشيكولاتة مع زيادة نسبة السكر وكل تلك العوامل تؤدي إلي شئ خطير جدا وهو زيادة مركز السعادة والفرحة لدي طفلك والذي قد يؤثر بذلك علي طفلك وعلي جهازه العصبي ومن المعروف أن الشيكولاتة تقوم بتعديل الحالة النفسية فوريا من الفرح إلي السرور المفاجئ ومع زيادة معدل السكر في المشروب يزيد مركز السرور في المخ وهذا يسبب ضرر كبير جدا علي طفلك وعلي مستوي تركيزه ومعدل الإنتباه لديه

 

تعتمد صناعة ذلك المشروب علي زيادة نسبة السكر والتي مع كثرة التناول تعمل علي زيادة نسبة الشحوم والدهون لدي الأطفال وتعتبر هي المسبب الرئيسي للسمنة عند الأطفال

 

لذا يجب علينا التنويه على التقليل من تلك المشروبات لأطفالنا حتي لا تؤثر على صحتهم..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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