ما هو هذا سبب الشعور بالإرهاق؟

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الإثنين 25 نوفمبر 2019 الملايين من البالغين البريطانيين يحصلون على خمس ساعات من النوم كحد أقصى في اليوم الواحد. وقد اعترف ما يقرب من ربع الذين تراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 أنَّ عدم حصولهم على قسط وافرٍ من النوم يُضرُّ بصحتهم.

وأشارت الدراسة التي أجراها علماء نفس في جامعة ليدز إلى أنَّ "معظم الناس بحاجة إلى 7 ساعات ونصف ساعة من النوم على الأقل ليلاً. وقد تمَّ الربط بين قلَّة النوم والقلق، والاكتئاب، ومرض السكري، وأمراض القلب، وقيمة العمل وزيادة خطر وقوع حوادث.

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