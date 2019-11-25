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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من الرموش الصناعية: قد تصيبك بالعمى! والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
حذرت دراسة أمريكية نشرت مؤخرًا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية السيدات من استخدام وتركيب "الرموش الصناعية"، لأنها قد تدمر بصرهن وتصيبهن بالعمى، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، خاصة أن هناك الكثير من النساء والفتيات اللاتى يقمن بتركيب الرموش الصناعية.
وتابعت الدراسة "أن الرموش الطبيعية (التى خلقها الله سبحانه وتعالى) مصممة بحيث أن يكون طولها يمثل نحو ثلث عرض العين، حيث تساهم بهذا الطول فى الحد من تدفق تيارات الهواء إلى العين، وتحميها من الأتربة التى قد تصيبها".
وأضافت ايضا أنه على النقيض تماماً، تساهم الرموش الصناعية (والتى تكون أطول) فى تدفق قدر كبير من الهواء إلى العين، والذى يكون غالباً محملاً بالأتربة، وهو ما يلوثها ويصيبها بالجفاف.
وأكد الباحثون أن الرموش الصناعية تجعل العين بلا حماية تقريباً، وهو ما يعرض السيدات لتدهور الإبصار، ويرفع فرص إصابتهن بالعمى على المدى البعيد.
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