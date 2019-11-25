إجراءات لتصحيح قوام جسم الطفل

الإثنين 25 نوفمبر 2019

هل يتقوّس ظهر طفلك أثناء الجلوس ومشاهدة التلفزيون؟ إليك بعض الطرق الفعّالة لتساعد طفلك على تصحيح قوام جسمه أثناء الجلوس والوقوف وحمل حقيبة المدرسة، لتجنب مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر في مرحلة لاحقة من العمر:



السرير الجيد: يبدأ تصحيح القوام أثناء الوقوف والجلوس من الفراش الجيد. الاستلقاء الجيد واستخدام وسادة مناسبة يمنع جميع القضايا المتعلقة بالعمود الفقري.

وضعية النوم: النوم على الظهر والجانبين أفضل من النوم على البطن أو في وضعية الجنين.

حقيبة الظهر: في كثير من الأحيان يحشو الأطفال حقائب ظهورهم بأشياء لا أهمية لها، وفي بعض الأحيان يتم حمل الحقيبة بطريقة خاطئة تنحني معها الرقبة، ولا يكون العمود الفقري خلالها مستقيماً، وهي وضعية مضرة. ينبغي أن تستريح الحقيبة على الكتفين، وأن يستبعد منها كل ما ليس له ضرورة.

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الإضاءة: لا تقلل الإضاءة الجيدة من الضغط على عيون الطفل فقط، لكنها تحسن وضعية جسمه أيضاً. أحياناً ما تجبر الإضاءة السيئة الطفل على أن يثني رأسه إلى الأمام. تأكد دائماً أن طفلك يستقبل إضاءة كافية أثناء المذاكرة.

طاولة الدراسة: من الهام غرس عادة استخدام طاولة الدراسة بدلاً من الجلوس على الأريكة أو الأرض أو السرير عند الكتابة والمذاكرة.

أنشطة الهواء الطلق: لاشك أن التكنولوجيا طوّرت الألعاب كثيراً، لكن لا غنى عن أنشطة الهواء الطلق والألعاب الحرة. لا تسمح لطفلك بقضاء وقته في ألعاب الكومبيوتر، وشجعه على الحركة والنشاط البدني.

استشارة الطبيب: على الأم والأب شرح وضعية الجسم الصحيحة أثناء الجلوس والوقوف والنوم، واستشارة الطبيب إذا كانت هناك آلام في الرقبة أو الظهر.