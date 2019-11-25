دراسة تكشف عن وجود فوائد عديدة لخل التفاح

الإثنين 25 نوفمبر 2019

اثبتت الدراسات العلمية وجودفوائد عديدة لخل التفاح طبياً ومنزلياً كما أنه مهم للرشاقة أيضاً، وهذه أبرز فوائده:



-فقدان الوزن: الخل الأبيض يساعد على الشعور بالإمتلاء. وقد تم اجراء دراسة في 2005 على 12 شخصاً، فوجد الباحثون أن الأشخاص اللذين يتناولون قطعه صغيرة من الخبز مع الخل الأبيض يشعرون بالشبع أسرع.

-السكري: خل التفاح يساعد في تقليل مستوى الجلوكوز في الدم، فأثبتت دراسة في 2007 اجُريت على 11 شخص مصابين بالسكري النوع الثاني أن تناول معلقتين من خل التفاح يومياً قبل النوم يخفض من مستوي الجلوكوز في الصباح بمعدل 4-6 في المئة.

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-ضغط الدم وصحة القلب: دراسة أخرى اجريت على الفئران أثبتت أن خل التفاح يقلل ضغط الدم، فيما اثبتت دراسة أخرى أن الأشخاص اللذين يتناولون الخل مع الزيت في أطباق السلطة 5 أو 6 مرات في الأسبوع أقل عرضة للأصابة بأمراض القلب.

كما واشتهر الخل في الطب التقليدي على مر العصور في التخلص من قمل الشعر، ومنع علامات تقدم السن، وتحسين عملية الهضم، وطرد السموم من الجسم.

إلى ذلك تعددت استخدامات الخل بداية من صنع المخللات، وتنظيف وتلميع النحاس إلى أمور منزلية أخرى.