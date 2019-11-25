شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق طبيعية بديلة لاستخدام «مزيل العرق» والتخلص من روائح الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يؤكد الخبراء أن استخدام مزيلات العرق بانتظام يمكن أن يؤثر علينا سلباً، لأن معظم العطور تحتوي على عدد من المكونات الضارة التي يمكن أن تتسبب بالتهيج للبشرة، والالتهابات الجلدية، إضافة إلى أنها تؤدي إلى جفاف البشرة ومشاكل صحية طويلة الأمد، وينصح الخبراء باستخدام الطرق الطبيعية للتخلص من روائح الجسم والحصول على رائحة منعشة، بحسب ما نقل موقع “بينك فيلا” الإلكتروني والتي من بينها:-

تقليل تناول اللحوم الحمراء والبصل

يمكن التحكم برائحة الجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي من خلال تقليل تناول اللحوم الحمراء والبصل والثوم والتبغ والكحول يمكن أن يحسن رائحة جسمك بشكل كبير. كما ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء كل يوم لإبقاء الجسم رطباً.

استخدام الزيوت الأساسية

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تعتبر الزيوت الأساسية المستخرجة من نباتات مثل القرنفل وغيره، وسيلة مفيدة للحصول على رائحة جسم عطرة. وبما أن الزيوت العطرية لها أيضاً خصائص مضادة للجراثيم، فهي تمنع الإصابات بالالتهابات وغيرها من الأمراض الجلدية. كما أن الاستخدام المنتظم للزيوت الأساسية يمكن أن يقلل من التعرق.

استخدام الليمون

يمكن لحمض الستريك الموجود في الليمون أن يقتل البكتريا التي تتسبب برائحة الجسم الكريهة، كما أنه يحتوي على تأثيرات تنظف المسام وتمنع الجلد من التعرق بغزارة.

ارتداء ملابس قطنية

حاول ارتداء ملابس من القطن أو الكتان قدر المستطاع، لأن الأقمشة الطبيعية تسمح بنفاذ الهواء إلى بشرتك وبالتالي تبريد الجسم والتخفيف من التعرق.