العمل المكتبي يهدد بآلام الظهر وتصلّب فقرات العنق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذَّر طبيب ألماني متخصص من أن الجلوس طويلا يهدد موظفي العمل المكتبي بآلام الظهر وتصلّب فقرات العنق.

ولتجنب هذه المتاعب، ينصح يورج فيلدمان، اختصاصي الطب المهني الألماني بعدم الجلوس لمدة طويلة في وضع واحد والنهوض من وقت لآخر.

ومن المهم أيضا ضبط المقعد بشكل سليم، إذ يشكل الفخذ والساق وكذلك العضد والساعد زاوية قائمة.

وينبغي كذلك ضبط الشاشة، إذ تبتعد عن حافة المكتب بمسافة تتراوح بين 10 و15 سم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي دمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، وذلك من خلال صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا لمعادلة تأثير الجلوس لمدة طويلة.