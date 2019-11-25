٨ من أبرز سلبيات ومشاكل الخطوبة الطويلة

فترة الخطوبة من أهم المراحل التي تمر بها أي علاقة، ورغم أنها تكون مرحلة سعيدة حيث يكتشف الطرفين بعضهما إلا إنها بالوقت ذاته صعبة. فطالما كنت أستمع لوالدتي وهي تتحدث مع قريباتنا أن الخطوبة الطويلة ليست الأفضل على الإطلاق. فكلما كانت أقصر كلما مرت بسلام.

لم أكن أدرك حينها لماذا تقول هذا، ولكن بعد فترة وجدت صديقاتي اللاتي مررن بفترة خطوبة طويلة يتحدثن عن مدى الصعاب اللاتي يواجهونها حتى أن بعضهن قررن الانفصال عن شركائهن. هنا بدا الأمر صادماً بالنسبة لي، فما كان مني إلا أن أبحث عن الأسباب التي تجعل فترة الخطوبة الطويلة أمراً صعباً.وبما أننا في "فستاني" نسعى لأن تكون حياتك أفضل وأسهل دوماً، قررنا أن نحدثك عن المشاكل والسلبيات التي تكون السبب الذي يجعل فترة الخطوبة الطويلة أمراً صعباً مع بعض النصائح البسيطة لتجنبها...

مشاكل وسلبيات الخطوبة الطويلة

١- الملل هو العدو الأول للعلاقاتعلاقات كثيرة تنتهي ليس لشيء ما سوى الملل. في بدايات الخطوبة يتعجل الثنائي لفعل كل شيء سريعاً، ليجدوا أنفسهم بعد فترة لا يفعلون شيء سوى تبادل بضع كلمات أو لقاء من حين لآخر. وذلك بالطبع نتيجة للملل الذي أصابهما، فليس هناك جديد يفعلانه أو حتى يخبرا بعضهما به.

نصيحة: إن كانت فترة خطوبتك ستدوم طويلاً، احرصي على ألا يتخللها الملل. اكتشفا بعضكما بهدوء ودون تعجل، تشاركا في العديد من الأنشطة. كل هذا سيحمي علاقتكما من الملل.

٢- الإنفاق الزائد

الخطوبة في المجتمعات الشرقية ليست أمراً سهلاً بالمرة. فهي تضع على كاهل الثنائي واجبات والتزامات تجاه عائلاتهما. وبالطبع يبدءا في رحلة طويلة من إنفاق الأموال التي تضعهما بالتأكيد تحت ضغط عصبي شديد. ونتيجة لذلك تزداد المشاكل بينهما وهو ما يزيد فترة الخطوبة صعوبة وتوتر.

نصحية: احرصي دوماً بمناقشة الأمور المادية مع شريكك بهدوء وحاولا الحد من النفقات حتى يكون بإمكانكما تجهيز منزل الزوجية في أسرع وقت.

٣- الغيرة سبب فشل الخطوبة الطويلة



نعم، هكذا تتسبب الغيرة في تدمير العلاقات. فرغبتك دوماً في أن تكوني مثل صديقتك وأن يكون خطيبك تماماً مثل خطيبها والعكس، تعكر صفو الحياة. أيضاً في فترة الخطوبة الطويلة يشعر أحد الطرفين، وتحديداً الفتاة، بالقلق دوماً تجاه أن يعجب شريكها بامرأة أخرى. وتبدأ بفرض العديد من القيود عليه ومن هنا تبدأ المشاكل.

نصيحة: كوني على يقين، أنه كلما امتدت فترة الخطوبة وكانت الغيرة طرف ثالث بها، بالتالي ستكون مهددة بالفشل.

٤- رغبتك المستمرة في الزواج سريعاً



بعض الفتيات يوافقن على فترة الخطوبة الطويلة ربما لثلاثة أعوام أو أزيد، ولكنهما منذ اليوم الأول يرغبن في الزواج سريعاً. ويبدأن في ترديد سؤال واحد فقط "متى سنتزوج؟!". هذا الأمر ليس جيداً بالمرة، نظراً لأنه يضع شريكك تحت ضغط، بخلاف أنك تجعلينه يشعر بأنك لست ملتزمة بكلمتك أمامه وهذا مؤشر لكون قراراتك دائماً قابلة للتغيير في أي لحظة.

نصحية: تناقشي مع شريكك قبل الخطبة في كافة الأمور ومدة الخطوبة، واتخذي قرارك بعد تفكير طويل حتى لا تفسدي سعادتك بفترة الخطوبة.

٥- الحياة قبل الخطوبة ليست كما هي بعدها...

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قد تبدو هذه العبارة متكررة كثيراً حتى بات الجميع يسخر منها. ولكن لحظة! إنها الحقيقة بالفعل. حياة الطرفين قبل الخطوبة ليس كما هي بعدها، وذلك نظراً للعديد من الاختلافات. فمنذ اللحظة التي تضعين خاتم الخطبة بإصبعك تصبح عليك الكثير من المسئوليات تجاه شريكك والأمر نفسه ينطبق عليه كذلك. وبعض الثنائيات يتعاملن مع الأمر ببساطة ولكن البعض الآخر يواجه صعوبة في تقبل هذه التغيرات.

ومن هنا يبدو واضحاً أنه كلما كانت فترة الخطوبة أطول بالطبع ستكون المسئوليات أكثر وكذلك الضغوط. كل هذا يجعل الخطوبة الطويلة فترة صعبة.

٦- الخطوبة في سن صغير



إذا كان قرار خبطتكما جاء في سن صغير على أن تكون فترة الخطوبة طويلة، فبلا شك ستواجهان العديد من الصعاب. والسبب هو أننا كلما تقدمنا بالعمر نتغير وتختلف طريقة تفكيرنا، حتى إننا نفضل أشياء لم نكن نحبها من قبل. أي أنكما ستصبحا شخصين مختلفين وهذا أمر صعب للغاية.

٧- الأكاذيب والأسرار من سلبيات الخطوبة



لا شك أن الكذب والأسرار يدمرا أي علاقة مهما كانت، ولكن الأمر يختلف قليلاً في الخطوبة الطويلة. هل سمعتي عبارة "لا توجد كذبة تستمر إلى الأبد؟!" أعتقد أنك فهمتي ما أعنيه. إذا كان أحدكما يكذب على الآخر أو يخفي أمراً ما، فمع طول فترة الخطوبة ستنكشف جميع الأمور بالتأكيد وستنعدم الثقة بينكما.

نصيحة: حافظا على الصراحة بينكما، وضعي أمامكما هدف واحد وهو "لا مزيد من الأسرار أو الأكاذيب"

٨- الشعور بالتهديد

البعض سواء رجال أو نساء يعتقد أن الزواج هو الضمان الوحيد لإبقاء شريكه برفقته دون أن يتراجع في قراره، ويعتقد أن الخطوبة لا تضمن ذلك. هنا يبدأ هذا الطرف بفرض حصار على الآخر نتيجة لقلقه وشعوره بالتهديد وعدم الأمان، ما يجعل الطرف الآخر يشعر بعدم الراحة تماماً. وبالطبع كلما زادت فترة الخطوبة، زاد هذا الشعور.

نصيحة: يجب أن يعلم الشريكين أن ما يضمن بقائهما سوياً هو حبهما وتمسكهما ببعض، ليست الخطوبة أو الزواج.

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