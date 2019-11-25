تعرف علي طريقة تحضير وإعداد بقلاوة بالجوز والقرفة

القاهرة – لايف ستايل

مقادير بقلاوة بالجوز والقرفة

- عجينة فيلو : عبوة (المجمدة)

- الجوز : 250 غراماً (مفروم)

- الزبدة : كوب (مذابة)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- شيرة : كوب ونصف (قطر) طريقة تحضير بقلاوة بالجوز والقرفة سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ادهني صينية مستطيلة مقاس 9 * 13 انش بالزبدة.

اخلطي الجوز مع القرفة المطحونة في طبق.

ضعي عدة طبقات من عجينة الفيلو في الطبق المجهز مع دهن الزبدة على كل طبقة.

وزعي خليط الجوز والقرفة فوق العجين.

ضعي عدة طبقات من الفيلو فوق الجوز مع دهن الزبدة على كل طبقة.

قطعي وجه الصينية بسكين على شكل مربعات من الوجه وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد.

صبي القطر / الشيرة فوق البقلاوة وقطعيها وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة بالعسل تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح بالقرفة

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