تعرف علي طريقة تحضير وإعداد سلطة الجزر بالتفاح



مقادير سلطة الجزر بالتفاح

- الجزر : كوب (مبشور شرائح رفيعة طولية)

- الرمان : كوب

- التفاح : 1 حبة (مقطع شرائح طولية رفيعة)

- خل التفاح : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الجزر بالتفاح اخلطي الجزر والتفاح في طبق.

أضيفي الخل والملح وعصير الليمون واخلطي.

أضيفي حبات الرمان وامزجي حتى تتجانس وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك ايضاً: 5 فوائد غذائية مُذهلة لفاكهة الرمان ودورها في حماية الخلايا من التلف تعرف علي 10 فوائد لا تتوقعها لقشر الرمان

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