شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الرمان يحتوى على 100 مادة كيميائية مفيدة للجسم.. تعرف على فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصير الطازج يحمل الكثير من الفوائد الهامة لجسم الإنسان حيث يحتوى على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" فإن عصير الرمان له فوائد صحية عديدة قد يساعد في الوقاية من السرطان ، ودعم المناعة ، والخصوبة.

فوائد عصير الرمان للجسم:

مضادات الأكسدة

عصير هذه الفاكهة هو جزء شائع من الوجبات الغذائية الصحية ، حيث تحتوى بذور الرمان على مادة البوليفينول، هذه المواد الكيميائية هي من مضادات الأكسدة القوية.

يحتوي عصير الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، يمكن أن تساعد تلك المواد على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

2. فيتامين ج

يحتوي عصير الرمان على أكثر من 40 %من الاحتياجات اليومية من فيتامين (ج) .

3. الوقاية من السرطان

قد يساعد في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا .

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4. الحماية من مرض الزهايمر

مضادات الأكسدة الموجودة في العصير وتركيزها العالي تؤخر تقدم مرض الزهايمر وتحمي الذاكرة.

5. تحسين الهضم

عصير الرمان يمكن أن يقلل من التهاب الأمعاء وتحسين الهضم، قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

6. مضاد للالتهابات

عصير الرمان هو مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الأكسدة والأضرار.

7علاج التهاب المفاصل

قد تساعد الفلافونول في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف.

8. الحفاظ على صحه القلب

عصير الرمان هو العصير الأكثر صحة على القلب فهو يحمى الشرايين.

9. ضغط الدم

شرب عصير الرمان يوميًا قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم الانقباضي

10. مضاد للفيروسات

نظرا لأنه يحتوى على فيتامين (ج) والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين (هـ) ، يمكن لعصير الرمان منع المرض ومكافحة العدوى، كما تبين أن الرمان مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات