شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. ازاى تحمى نفسك من خطر الإصابة بضغط الدم.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يسبب انخفاض ضغط الدم أي مشاكل بالنسبة لبعض الناس، فيما يرى الكثير منهم أن انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعى يمكن أن يسبب الدوخة والإغماء، وفي الحالات الشديدة، قد يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة.

وفقا لتقرير موقع " mayoclinic" يعتبر ضغط الدم المنخفض عند القراءة الأقل من 90 مم من الزئبق (الانقباضي) أو 60 ملم (الانبساطي).

قد تتراوح أسباب انخفاض ضغط الدم من الجفاف إلى اضطرابات طبية أو جراحية خطيرة، لذا من المهم معرفة ما الذي يسبب انخفاض ضغط الدم حتى يمكن علاجه.

أعراض انخفاض ضغط الدم

يشير انخفاض ضغط الدم إلى وجود مشكلة كامنة، خصوصًا عندما ينخفض فجأة أو يصاحبه علامات وأعراض مثل:

دوخة أو دوارًا.

الإغماء (فقدان الوعي).

عدم وضوح الرؤية.

الغثيان.

الإرهاق.

فقدان التركيز.

صدمة.

يمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم الشديد إلى هذه الحالة المهددة للحياة، وتتضمن العلامات والأعراض ما يلي:

التشوش، خصوصًا عند كبار السن.

البرودة ورطوبة وشحوب الجلد.

التنفس السريع .

ضعف وسرعة النبض.

أسباب انخفاض ضغط الدم

ضغط الدم هو مقياس الضغط الموجود داخل الشرايين أثناء مرحلة النشاط والراحة لكل نبضة قلب

ويختلف ضغط الدم خلال اليوم حسب :

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وضع الجسم، وإيقاع التنفس، ومستوى التوتر، والحالة الجسدية

الأدوية التي تتناولها، وما تتناوله من طعام وشراب، وحتى الوقت من اليوم

الحَمل

نظرًا لأن الجهاز الدوري يتمدد بسرعة خلال فترة الحمل فمن المحتمل أن ينخفض ضغط الدم

مشاكل القلب:

بعض أمراض القلب قد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم مثل مشكلات صمام القلب، والنوبة القلبية، وفشل القلب.

مشكلات الغدد الصماء:

مثل أمراض الغدة الدرقية وانخفاض سكر الدم، ومرض السكري.

الجفاف:

عندما يفقد الجسم المياه أكثر مما يستقبل، قد يتسبب ذلك في ضعف ودوار وتعب

فقدان الدم:

يؤدي فقدان كمية كبيرة من الدم إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

عدوى شديدة (تسمم الدم):

عندما تدخل عدوى موجودة بالجسم إلى مجرى الدم، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مميت في ضغط الدم يُسمى صدمة انتانية.

علاج انخفاض ضغط الدم

نادرًا ما يتطلب انخفاض ضغط الدم علاجا خاصة الذى لا يسبب علامات أو أعراض أو أسباب.

تقليل الملح

لأن الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم، وأحيانًا بشكل كبير.

شرب المزيد من الماء

تزيد السوائل من حجم الدم وتساعد في الوقاية من الإصابة بالجفاف، وكلاهما مهم في معالجة انخفاض ضغط الدم.

ارتدِ الجوارب الضاغطة

تُستخدم الجوارب المرنة عادة لتخفيف الألم ويمكن أن يساعد تورم دوالي الأوردة في تقليل تجمع الدم في ساقيك.

الأدوية

يمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم عند الوقوف .