حياة الرجل أسهل من حياة المرأة

الإثنين 25 نوفمبر 2019

يعتقد الرجال أن حياة النساء أسهل بكثير من حياتهم، بسبب المسؤولية التي يتحملها الرجال في تأمين لوازم الحياة وتسديد المصاريف التي قد تفوق دخل رب العائلة، وعلى الجانب الآخر تظن النساء أن حياة الرجال بسيطة جداً ولا تتعدى مسؤوليتهم حدود العمل، الأمر الذي تقدر النساء على فعله بجانب واجباتها الأسرية والمنزلية والزوجية، مما يجعل هذا الموضوع صراعاً لا ينتهي.



وفي الحقيقة، تتحمل المرأة ضغوطات كبيرة في حياتها، ودائماً تسعى الى النجاح في كل المجالات، وبما أن المجتمع أصبح أكثر انفتاحاً، أصبحت حياة المرأة أسهل وأبسط ومع ذلك تبقى حياة الرجل أسهل بكثير، وهنا 5 أدلة تثبت أن حياة الرجال أسهل من حياة النساء في بعض النواحي:

1) كم من الوقت يستغرق الرجل للخروج؟

لا داعي لذكر عدد الدقائق والفروق، تستغرق المرأة ساعة أو أكثر لتصبح جاهزة للخروج من المنزل، بينما يستغرق الرجل دقائق معدودة للاستحمام وارتداء الملابس.

2) حقائب السفر:

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قد يسافر الرجل لمدة شهر كامل بحقيبة سفر صغيرة، بينما تحمل المرأة أكبر حقائب السفر في اجازتها التي لا تزيد عن خمسة أيام.

3) العناية بالمظهر:

يرتاد الرجال صالون الشعر مرة في الشهر، وهذا كل ما في الأمر، بينما على المرأة ارتياد صالون التجميل مرة كل أسبوع، ناهيكم عن العناية بأمور أخرى في المنزل، كالبشرة والماسكات والشعر والأظافر والخ.

4) ازالة المكياج قبل النوم:

يشعر الرجل بالنعاس، فيخلد الى النوم، بينما تشعر المرأة بالنعاس وتعرف أنه عليها المكوث 10 دقائق أخرى لازالة مساحيق التجميل، ووضع كريم العناية الليلي.

5) لا يختبر الرجال معاناة الحمل والولادة:

لعله من أهم الأسباب التي تجعل حياة الرجل أسهل بكثير.