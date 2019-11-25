شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعني هذه الإشارات لديك؟ والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 في بعض الاحيان تظهر على الجسد علامات مفاجأة نتيجة خلل في وظائف الجسم، وقد تكون على شكل تشوه أو خلل بارز، ويجب متابعته وعدم تجاهله مهما كان صغيراً. وهذه هي بعض تلك الإشارات:

-يعتبر ظهور الشامات الكثيف على اليد اليمنى مؤشر سيء، قد يتفاقم ليصبح سرطان جلد -الشفاه المتشققة يشير إلى نقص الفيتامين B والزنك Advertisements -ظهور الشعر الأبيض قبل سن الأربعين، هذا يعني نقصاً كبيراً في الحديد -ظهور اللون الأصفر في العينين مرتبط بمشاكل الكبد أما اللون الأحمر فهو دليل على وجود فيروس -العنق المنتفخة فجأة والأظافر الصفراء تشير إلى أن هناك نقص في الفيتامينات -تساقط الرموش يذل على أنه هناك فرط نشاط الغدة الدرقية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا تعني هذه الإشارات لديك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.