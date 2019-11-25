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خبراء: تحديد المشروب الأكثر ضررا على صحة الإنسان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

أجرى علماء أمريكيون سلسلة من التجارب في سبيل تحديد أكثر المشروبات ضررا لصحة الإنسان من غير الكحولية.

 

وانحصرت الدائرة على المشروبات التي يدخل الحليب في أساسها.

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واستوضح فريق من الباحثين تحت رئاسة أريك ستايس أن هذه المخاليط تحتوي على جرعتين هائلتين من السكر والغلوكوز. وبعد إجراء بحث بمشاركة 100 من طلاب مدرسة ثانوية تناولوا الشراب المذكور بطعمة الشوكولا توصل المختصون إلى النتيجة أن هذا المخلوط يؤثر على جسم الطفل تأثيرا شبيها بتأثير المخدرات وذلك على حساب وجود كمية هائلة من السكر فيه مما ينشط مركز السرور في المخ.

 

إضافة إلى ذلك تحتوي جرعة واحدة من هذا الشراب على معدل يومي خاص بالكبار من السعرات الحرارية كما يزيد معدل الشحوم فيه عن القيمة المطلوبة ثلاثة أضعاف مما سيسبب، على الغلب، السمنة لدى الطفل.

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