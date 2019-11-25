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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: كل ساعة يجلسها الإنسان تقلل عمره 22 دقيقة والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
أفادت دراسة أعدها أكاديمي سعودي أن كل ساعة يقضيها الإنسان جالساً على الكرسي تقلل من عمره 22 دقيقة، أو ما يعادل تدخينه سيجارتين.
وحصل الدكتور الأكاديمي محمد الأحمدي صاحب المشروع على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن جهاز لقياس وقت الجلوس بشكل دقيق.
وأضاف الأحمدي أن الجلوس لفترات طويلة تزيد على 4 ساعات يضاعف معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري وزيادة الوزن وهشاشة العظام، حيث أضحى الكرسي أحد أعداء الإنسان الذي يهدده بالموت بعد أن يسلبه صحته وعافيته.
وقال أن الهدف من اختراعه هو مساعدة الأشخاص على مجابهة عدوهم الكرسي وتقليل وقت جلوسهم، وتمكين الأطباء والباحثين من إعداد دراساتهم البحثية، لأن كل الأجهزة الحالية تقيس حجم النشاط ومقدار حرق السعرات.
وأضاف أن ممارسة الرياضة لمدة ساعة في اليوم أصبحت نصيحة قديمة في هذا العصر، لأن الجلوس يقوم بإلغاء كل الفوائد التي حصلت عليها من نشاطك البدني.
وقدم نصيحة جديدة وهي كلما وقفت كثيراً عمرت طويلاً.
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