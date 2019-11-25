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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مشاكل الخصوبة تعود للأنظمة الغذائية السيئة! والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
حذرت دراسات بريطانية حديثة من أن الأنظمة الغذائية السيئة تؤدي إلى مشاكل متزايدة في الخصوبة.
وأوضح الدكتور إدغار موكانو استشاري أمراض النساء بجامعة روتوندا في دوبلن، أن الأنظمة الغذائية السيئة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لمعاناة الزوجين في إنجاب الأطفال.
وستقدم 3 دراسات جديدة إلى مؤتمر الجمعية الأميركية للطب الإنجابي في بالتيمور، تشير إلى أن الأطعمة عالية الدهون تدمر المبيضين وتنتج أجنة ذات نوعية رديئة، فضلاً عن أنها تقلل من عدد الحيوانات المنوية.
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