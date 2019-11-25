شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر مرضى الربو من تناول هذا الدواء دون وصفة طبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري الأمراض الصدرية بجامعة الملك سعود، الدكتور أحمد بن سالم باهمام مرضى الربو من تناول أقراص بريدنيسولون (كورتيزون) بدون وصفة طبية.

وقال “باهمام” في تغريدة له على بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: إنه علم من بعض المرضى أن هناك صيدليات خاصة تصرف لمرضى الربو تلك الأقراص، مطالباً بوضع ضوابط صارمة لحصر صرف أدوية الكورتيزون.

وأكد أن الكورتيزون له آثار جانبية، كما أن تأخير زيارة الطبيب قد يكون لها عواقب وخيمة.