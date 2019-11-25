شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان القولون من الأمراض التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، وخلال هذا التقرير سنتعرف عن كل ما تريد معرفته عن هذا المرض وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".

ما هو سرطان القولون؟ سرطان القولون هو نمو يحدث للأورام الخبيثة داخل الأمعاء الغليظة، أي في الأماكن التي يستخرج منها الجسم الماء والأملاح والفضلات.

اسباب سرطان القولون ما هي أعراض سرطان القولون؟ في المراحل المبكرة للإصابة بسرطان القولون لا يشعر الشخص بأي أعراض لأنه مرض خبيث ينتظر حتي يتمكن من الجسم ثم يبدا في ظهور الأعراض، ومنها الإصابة بالإسهال أو الإمساك، تغير في قوام البراز الذي قد يصاحبه دم في بعض الأحيان، وهذه الأعراض قد تستمر لمدة شهر وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب، ويتعرض المريض للإصابة بتشنجات شديدة في البطن، ومغض وتراكم الغازات داخل الجسم، وأيضا انتفاخ ملحوظ في البطن، كما يشعر المريض بالتعب والإرهاق الشديد وفقدان في الوزن دون وجود مبرر لهذا الأمر، والإصابة بالأنيميا. ما مراحل الإصابة بسرطان القولون؟ ما هي أعراض سرطان القولون؟ في المراحل المبكرة للإصابة بسرطان القولون لا يشعر الشخص بأي أعراض لأنه مرض خبيث ينتظر حتي يتمكن من الجسم ثم يبدا في ظهور الأعراض، ومنها الإصابة بالإسهال أو الإمساك، تغير في قوام البراز الذي قد يصاحبه دم في بعض الأحيان، وهذه الأعراض قد تستمر لمدة شهر وفي هذه الحالة يجب الذهاب للطبيب، ويتعرض المريض للإصابة بتشنجات شديدة في البطن، ومغض وتراكم الغازات داخل الجسم، وأيضا انتفاخ ملحوظ في البطن، كما يشعر المريض بالتعب والإرهاق الشديد وفقدان في الوزن دون وجود مبرر لهذا الأمر، والإصابة بالأنيميا. ما مراحل الإصابة بسرطان القولون؟ هناك 4 مراحل للإصابة بسرطان القولون، ويتم تحديد نوع المرحلة وفقا لمرحلة انتشار السرطان، فيوجد المرحلة الأولي وتكون هذه المرحلة سهلة العلاج لأنها تكون في مكان صغير بالطبقة الداخلية للقولون.

أما المرحلة الثانية من سرطان القولون، فيزداد انتشار الورم في انسجة القولون ولكن دون الوصول لأعضاء أخري وهذا أيضا يسهل علاجه.

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المرحلة الثالثة من سرطان القولون، هي خطيرة حيث أن الورم الخبيث يصل بها إلي الغدد الليمفاوية.

أما المرحلة الرابعة من سرطان القولون، فينتشر خلالها الورم إلي أعضاء أخري غير القولون وهذه المرحلة صعبة العلاج.



علاج سرطان القولون





ما هي أسباب الإصابة بسرطان القولون؟ يبدأ الأمر بخلايا حميدة أي أورام حميدة، وتتحول في حالة عدم علاجها، كما تلعب العوامل الوراثية دور أساسي في الإصابة بهذا المرض، وأيضا اتباع الأنظمة الغذائية الخاطئة تساهم بشكل كبير في تشكيل الخطر الكبير في الإصابة بسرطان القولون. ما علاج سرطان القولون؟ علاج سرطان القولون يحدده الطبيب المتابع للحالة، حيث أن بعض الحالات يتطلب الأمر معها الاستئصال وأخري العلاج الكيماوي أو العلاج بالأشعة، كما نجد أن بعض الحالات تطلب العلاج بثلاث خيارات.