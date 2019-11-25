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شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أكثر ضررًا.. الشاي أو القهوة ! والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
تتساوى نسبة الكافيين في القهوة والشاي كذلك الأمر بالنسبة للماغنيسيوم المفيد للجسم. لكن فنجان القهوة يحتوي على 0.6 غ من البروتين و1 بالمئة من الكالسيوم وهي مكوّنات غير متوفّرة في الشّاي.
كما تحتوي القهوة على 1.4 بالمئة من الفوسفور و4 بالمئة من مادة الكولين (التي تفيد أغشية الخلايا) و7 بالمئة من البوتاسيوم.
في المقابل إنّ نسبة هذه العناصر في الشاي أقلّ بكثير إذ يتفوّق حمض الفوليك في الشّاي على القهوة فيُشكّل في الأول نسبة 6 بالمئة مقابل 2 بالمئة في القهوة.
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