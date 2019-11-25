تعرف على أغرب قصص المشي أثناء النوم!

الإثنين 25 نوفمبر 2019

النوم من الأسرار البشرية الكبيرة التي يحاول العلم سبر أغوارها لفهم سبب حاجتنا إليه، ونشاط الدماغ أثناء الليل يعد لغزا غامضا إلى حد كبير، وهو ما يبدو واضحا بصفة خاصة بين نسبة 1% من غير المحظوظين الذين يسيرون أثناء نومهم.



ومن أغرب التصرفات لهذه الظاهرة أن كشفت طالبة زيادة مقاس ملابسها ثلاث مرات بعد تناولها كميات كبيرة من الطعام كل ليلة بينما كانت تسير أثناء نومها، وتم تشخيص حالتها بما يعرف بـ"اضطراب الأكل الليلي" حيث إنها داومت على تناول أقراص كاملة من الجبن دون وعي.

وفي حالات أخرى قد يقدم النائم على الانتحار لكن لحسن الحظ في حالات نادرة، ومنها انتحار شخص لم يعرف عنه تاريخ من الاكتئاب لكنه كثيرا ما كان يكمل تفاصيل مهامه أثناء النوم بما أنه كان مصمم أزياء وقضى جل عمره (35 عاما) يصارع السير أثناء النوم.

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وتصرف آخر غريب قام فيه صاحبه بافتتاح أول معرض أعمال فنية له دون أي موهبة سابقة في الرسم أثناء اليقظة.

كذلك يمكن أن يقود المشي أثناء النوم إلى ارتكاب جريمة، وهناك قضية مشهورة حدثت في كندا عام 1987 قاد فيها القاتل سيارته إلى منزل أصهاره وقتل حماته وطعن حماه ثم ذهب إلى الشرطة وأبلغهم بما حدث.

ومن القصص الغريبة الأخرى تسلق مراهقة رافعة ارتفاعها نحو أربعة أمتار أثناء نومها ثم عثر عليها في الصباح وهي نائمة متكورة على نفسها على الثقل الإسمنتي الموازي للرافعة ولم تتذكر الفتاة أي شيء مما حدث وأنقذها رجال الإطفاء دون أن تصاب بأذى.