أمراض خطيرة أكتشفها العلماء سببها عدم خلع الحذاء

الإثنين 25 نوفمبر 2019

عادة خلع الحذاء عند الدخول الى المنزل من العادات المنتشرة داخل معظم المنازل ويقوم بها أصحاب البيت من منطلق الخوف على السجاجيد من القاذورات التى تحملها الأحذية من الشارع وصعوبة أزالتها .



وهناك من لا يرغبوا فى خلع الحذاء عند الدخول الى المنازل , ويتضايقون أذا طلب منهم ذلك, ويعتبرونه ليس من اللائق أن يخلعوا أحذيتهم عند باب المنزل ,ويصروا على الدخول به وخلعه فى أى مكان فى المنزل.

كل هذه الأشياء كانت تعتبر حرية شخصية أو عادة تعود وا عليها الناس يخلعون الحذاء أو لا يخلعونه , ولكن من فترة درس العلماء هذه العادة وأخذوا الحذاءووضعوه تحت الميكروسكوب ليجدوا شىء مذهل جدأ!!

وهو أن الحذاء الذى ندخل به المنزل يحمل كمية كبيرة،من البكتيريا يمكن أن يصل عددهاإلى حوالي 500 ألف جرثومة، بعد ارتداء الحذاء لمدة ثلاث أسابيع

حيث قام فريق من جامعة “هيوستن” بعمل دراسة عن علم الأحياء الدقيقة اثبتت أن 45% من الأحذية التى تم عمل البحث عليها تحتوى على عدد كبير من البكتريا التى تهاجم المضادات الحيوية والتى لايصلح معها أى علاج والتى بسببها تنتشر الأمراض مثل :

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1- التهاب الأمعاء الشديد

2- الفشل الكلوى وتسمم الدم

3- التهابات المجارى البولية

4- الم فى البطن يصحبه إسهال شديد

لذلك فطن اليابانيون لتلك العادة واتبعوها للوقاية من الأمراض.