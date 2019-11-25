هل يمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم العقم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب بطانة الرحم يمكن أن يجعل الحمل أكثر صعوبة، لكن وجود هذه الحالة الشائعة لا يعني أنه قد يسبب العقم، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير بطانة الرحم على الخصوبة وهل يمكن أن تسبب التهاب بطانة الرحم العقم، وفقاً لموقع " كلايفند كلينيك".

وبطانة الرحم هي النسيج الذي يربط الرحم، ويحدث التهاب بطانة الرحم عندما ينمو نسيج بطانة الرحم فى مكان آخر، في قناة فالوب أو المبايض أو الحوض، وهو ما يسبب حدوث التهاب وتندب.

ويعتقد الأطباء أن الالتهاب يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية والبويضات الالتقاء أو وضع الجنين في الرحم .

في المراحل اللاحقة من المرض، يمكن أن يسبب التندب تغيرات هيكلية - مثل الخلل في أنابيب فالوب - التي تمنع الحيوانات المنوية والبويضة من التعلق، وهذه المضاعفات يمكن أن تجعل الحمل أكثر صعوبة.

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التهاب بطانة الرحم

ماذا يجب أن تفعلى إذا كنت تعانين من التهاب بطانة الرحم؟

-تحدث إلى طبيبك: تعتمد خطة العلاج على العديد من العوامل، بما في ذلك كم عمرك، وكم من الوقت تحاولين الحمل ومدى تقدم بطانة الرحم.

-الجراحة: إن إزالة بطانة الرحم يمكن أن تساعد في إدارة الألم من المرض - وقد تزيد من فرصك في الحمل، لكن العمليات الجراحية المتكررة يمكن أن تسبب تندب أنسجة الأعضاء التناسلية، مما قد يسبب مشكلة.

- التلقيح الصناعى: إن النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم لديهن معدلات نجاح مماثلة لأطفال الأنابيب، طالما أن المبايض لديها القدرة على إنتاج البويضات.

الحمل وبطانة الرحم

قد تتساءلين ما إذا كان من الآمن حتى محاولة الحمل، بينما تشير بعض الأبحاث إلى أن النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم قد يكون لديهن خطر متزايد من حدوث مضاعفات أثناء الحمل.