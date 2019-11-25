شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجرى عمليات زراعة الفكين ومتى تصبح ضرورة حتمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشخاص يخضعون لعملية زراعة عظام الفكين، وهى عملية الدقيقة يتوجب علي المريض خلالها الاهتمام باختيار طبيب جراح جيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي الحالات التي يستدعي خلالها الخضوع لعملية زراعة الفكين، وذلك وفقا لموقع " oatext".

وعند إصابة الشخص بضعف في أحد الفكين أو عدم التوازن مع الآخر أو التعرض لتآكل لأحد الفكين كل هذه الأشياء تتسبب في أخذ الطبيب قرار لخضوع المريض لعملية زراعة الفكين بشكل سريع.

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حالات تستدعي لزراعة الفكين

ويتم القيام بزراعة الفكين وفقا لبعض المعاير الطبية التي يجب علي الطبيب التأكد منها كالإطمئنان علي صحة المريض، وأنه لا يعاني من أي أمراض فيروسية أو عدوي كنزلات البرد، وأيضا التعرض إذا كان هذا الشخص يعاني من أمراض مزمنة أو أمراض خاصة بالجهاز المناعي، وهذا الأمر يعد من أهم الأشياء التي يجب علي الشخص القيام بها، وذلك لخوض عملية زرع الفكين بشكل أمن.



شروط عملية زراعة الفكين

وهنا بعض النصائح التي يقوم الطبيب بتقدمها للشخص الذي سيخضع لعملية زراعة الفكين، ومنها الاهتمام بالتغذية الجيدة وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة الخضروات والفواكه، وأيضا يؤكد الطبيب علي ضرورة الإكثار من تناول الماء بكثرة لأنها تساهم في ترطيب الجسم، والحد من إصابته بالجفاف، وأيضا الإقلاع عن التدخين يعد من الأمور الهامة لك ولصحتك وأيضا من أهم النصائح قبل القيام بالعملية، وهذا الأمر يعد هاما قبل القيام بعملية زراعة الفكين.

وتتم العملية عن طريق إجراء شق صغير داخل الفم عند مكان وضع الزرع، وذلك يتم عن طريق رفع أنسجة الوجه لإدخال الزرع في العظام المتواجدة في الفك، ويعد اتمام العملية ينصح الطبيب المريض عدم مضغ الطعام لمدة لا تقل عن 4 أيام وفي بعض الأحيان حتي القيام بإزالة الغرز بعد أسبوع من العملية.