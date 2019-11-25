- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة الكلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من أهم النصائح التي تساهم في الحفاظ علي صحة الكلي هي تناول كميات كبيرة من الماء، فالماء هي أساس الحياة، ولذا تناولك 2 لتر يوميا يحافظ علي نشاطها.
إذا كنت مريض سكر فعليك الاهتمام بقياس نسبته في الدم، لأن تعرضك لارتفاع نسبة السكر في الدم من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي علي الكلي، ولذا عليك الاهتمام بهذا الأمر بشكل كبير عن طريق المتابعة.
من أكثر الأمراض التي تزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية هي ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت تعاني من هذا المرض فعليك تنظيم نسبته في الجسم، والحد من تعرضه للارتفاع، وتنظيمه تجنبا لتعرض الكلي لاي مشاكل صحية.
كما أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن التدخين من الأمور المؤدية لارتفاع ضغط الدم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض صحة الكلي للخطر، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق الإقلاع عن هذه العادة الغير صحية.
من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها هي الحفاظ على وزن صحي والتخلص من السمنة، لأنها تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض التي يجب تجنبها والابتعاد عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح للحفاظ على صحة الكلى.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.