شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة الكلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكلي تعد من أهم أعضاء الجسم لأنها تساعده في التخلص والقضاء علي السموم التي قد تتراكم فيه، وعند تعرضها لأي مشاكل صحية كالفشل الكلوي أو تكوين حصوات كلوية، أو قصور في الكلي يتأثر الجسم بشكل سلبي جدا، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز النصائح للحفاظ على صحة الكلى، وذلك وفقا لموقع " livestrong و kidneycoach".

من أهم النصائح التي تساهم في الحفاظ علي صحة الكلي هي تناول كميات كبيرة من الماء، فالماء هي أساس الحياة، ولذا تناولك 2 لتر يوميا يحافظ علي نشاطها.

إذا كنت مريض سكر فعليك الاهتمام بقياس نسبته في الدم، لأن تعرضك لارتفاع نسبة السكر في الدم من الأمور التي تؤثر بشكل سلبي علي الكلي، ولذا عليك الاهتمام بهذا الأمر بشكل كبير عن طريق المتابعة.

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من أكثر الأمراض التي تزيد من فرص تعرضك للعديد من المشاكل الصحية هي ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت تعاني من هذا المرض فعليك تنظيم نسبته في الجسم، والحد من تعرضه للارتفاع، وتنظيمه تجنبا لتعرض الكلي لاي مشاكل صحية.

كما أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن التدخين من الأمور المؤدية لارتفاع ضغط الدم، وهذا الأمر يتسبب في تعرض صحة الكلي للخطر، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق الإقلاع عن هذه العادة الغير صحية.

من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها هي الحفاظ على وزن صحي والتخلص من السمنة، لأنها تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض التي يجب تجنبها والابتعاد عنها.