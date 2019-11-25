شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أعراض الصدفية ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفية مرض مناعي ذاتي يسبب بقع فى الجلد تشعر فيها بالحكة والحساسية والجفاف، وبينما يمكن أن يتأثر أي جزء من جسمك بالصدفية، إلا أن الصدفية غالبًا ما تتطور في المرفقين والركبتين وفروة الرأس والظهر والوجه والقدمين، وفقاً لموقع everyday health.

تحدث الصدفية عندما يبدأ الجهاز المناعي- الذي يهاجم عادة الجراثيم - في مهاجمة الخلايا السليمة بدلاً من أن يهاجم البكتيريا الضارة.



الصدفية

أعراض الصدفية

يمكن أن تتراوح الصدفية من بضع بقع إلى بقع كبيرة تغطي مناطق واسعة من الجلد، و تختلف أعراض المرض ومظهره حسب نوع وشدة الصدفية.

بعض العلامات والأعراض الشائعة للصدفية تشمل:

-بقع حمراء أو لويحات مرفوعة من الجلد .

- جفاف البشرة أو تشققها مما يسبب النزيف.

- حكة أو ألم بالقرب من المناطق المتضررة.

-تورم المفاصل.

الوقاية من الصدفية

لا توجد طريقة لمنع الصدفية، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتحسين الأعراض الخاصة بك والمساعدة في تقليل عدد حالات الانتشار التي تواجهها.

تشمل بعض الطرق لتقليل خطر الإصابة بالصدفية:

الاستحمام بشكل يومى.الحفاظ على ترطيب الجلد.تجنب الأشياء التى تزيد الأعراض لديك، واعرف الأشياء التى تسببها.احصل على كمية صغيرة من أشعة الشمس كل يوم.



اعراض الصدفية

علاج الصدفية

لا يمكن علاج الصدفية نهائياً، لكن هناك خيارات فعالة لعلاجها، تحدث إلى طبيبك حول الفوائد والمخاطر والآثار الجانبية لأي علاجات تستخدمها، ومن أبرز العلاجات:

-الأدوية

-العلاج بالضوء ويتضمن تعريض بشرتك لكميات مسيطر عليها من الضوء فوق البنفسجي الطبيعي أو الاصطناعي للمساعدة في تقليل أعراض الصدفية، قد تتلقى هذا العلاج بمفرده أو مع أدوية أخرى.

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مضاعفات الصدفية

يمكن أن تزيد الإصابة بمرض الصدفية من خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك:

-ضغط الدم المرتفع.

-البدانة.

-ارتفاع نسبة الدهون.

- مرض السكري.

-أمراض القلب والأوعية الدموية.

-هشاشة العظام.

-مرض الكبد.

-مرض الكلى.

-السرطان.

-التهاب العين.

-مرض كرون.

الاكتئاب.