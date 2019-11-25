شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البرتقال فى الشتاء.. منها تقوية الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين سي وبعض العناصر الأخرى الهامة لجسم الإنسان، وهذا يعجله من الفواكه الهامة والتي ينصح بتناولها في فصل الشتاء، لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير وتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا المصاحبة لهذا الفصل من كل عام.

البرتقال يعد من الفواكه الحمضية التي تحتوي علي طعم مميز ولاذع بعض الشيء، ولكنها من الفواكه التي تحتوي علي نسبة مركزة من الفيتامينات والعناصر التي تحافظ علي صحة الإنسان والجسم.

فوائد البرتقال

وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول البرتقال، والتي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع "webmed و healthline".

فوائد البرتقال عديده فهو من الفواكه التي تحافظ علي صحة العين، وتحد من تعرضها لأي مشاكل صحية، وتحافظ علي الرؤية وتجنبك التعرض لأي مضاعفات صحية به.

فوائد البرتقال للأداء الجنسي للرجل والمرأة فهو يحتوي علي العديد من المركبات التي تساهم بهذا الأمر بشكل كبير، وتقلل فرص الإصابة بالضعف الجنسي.

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فوائد البرتقال هامة لمرضي المشاكل في الجهاز الهضمي، حيث أنه من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، لأنه من الفواكه الغنية بالألياف لأنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الأمعاء.

البرتقال من الفواكه التي تساهم في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، حيث أنه يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للتقلبات المزاجية بشكل كبير، ولذا يمكنك تناوله باستمرار للشعور بالسعادة والراحة النفسية.

البرتقال يعد من الأغذية الهامة التي تساهم في الحفاظ علي صحة الفم بشكل كبير، وتقلل من فرص تراكم البكتريا الضارة داخل الفم، ولذا عليك تناول كوبا من عصير البرتقال يوميا.

البرتقال يعد من الفواكه الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتحد من تعرضه لأي مشاكل صحية ومضاعفات، ولذا تناولك الدائم للبرتقال يعمل علي تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد أو المشاكل الصحية المرتبطة بهذا الأمر.

البرتقال يعمل علي تنظيم نسبة الضغط ويحد من تعرضه لأي مشاكل صحية كالارتفاع أو مشا شابه ذلك، كما أن البرتقال يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان اللعين.