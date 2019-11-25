شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة القولون العصبى.. تعرف على أسباب الإصابة بها وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة القولون العصبى من أكثر الامراض التى تصيب الكثير على مستوى العالم خاصة النساء، وبالرغم من أن بعض الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي لديهم أعراض بسيطة، إلا أنه بالنسبة للآخرين قد تكون الأعراض كبيرة وتعطل الحياة اليومية.

ما هى متلازمة القولون العصبى؟

متلازمة القولون العصبي هى مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادة معًا، وتختلف الأعراض في شدتها ومدتها من شخص لآخر، ومع ذلك ، فإنها تستمر 3 أشهر على الأقل لمدة 3 أيام على الأقل في الشهر.

القولون العصبي يمكن أن يسبب تلفًا معويًا في بعض الحالات ولكن أمر ليس شائعًا، وعلى الرغم من أن القولون العصبى لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير كبير على حياتك، وذلك وفقا لتقرير موقع " healthline".

أسباب القولون العصبى

أعراض القولون العصبي على الرغم من وجود العديد من الأشياء المعروفة التي تؤدي إلى ظهورها ، إلا أن الخبراء لا يعرفون سبب هذه الحالة.

ولكن يعتقد البعض أن القولون العصبي يحدث عندما لا تضغط العضلات في الأمعاء بشكل طبيعي، مما يؤثر على حركة البراز، ولكن يبدو أن الدراسات لا تدعم هذا الأمر بنسبة كبيرة.

يدرس باحثون آخرون معرفة ما إذا كانت بعض البكتيريا الموجودة في الأمعاء قد تؤدي إلى الإصابة بهذه الحالة أم لا، ولأن القولون العصبي يحدث للنساء بصورة أكبر من الرجال، فيعتقد البعض أن الهرمونات قد تلعب دورًا بذلك.

أعراض القولون العصبي

أعراض القولون العصبي تتضمن عادة ما يلي:

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التشنج.

.وجع البطن.

الانتفاخ وغازات البطن.

الإمساك.

الإسهال.

أعراض القولون العصبي ليست دائمًا ثابتة، فبعض الناس لديهم أعراض مستمرة، والبعض لديهم أعراض مؤقتة.

تشخيص القولون العصبي

الطبيب قد يكون قادرا على تشخيص القولون العصبي على أساس الأعراض، مع بعض الاجراءات مثل:

هل تبنت نظامًا غذائيًا معينًا أو استبعدت مجموعات غذائية معينة لفترة لاستبعاد أي حساسية غذائية.

لديك فحص عينة البراز لاستبعاد العدوى.

إجراء اختبارات دم.

إجراء منظار القولون.

ولكن لا يتم إجراء منظار للقولون إلا إذا كان طبيبك يشك في أن أعراضك ناتجة عن التهاب القولون أو مرض التهاب الأمعاء (مرض كرون) أو السرطان.

العلاجات المنزلية للقولون العصبى

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية أو تغييرات نمط الحياة على تخفيف أعراض القولون العصبي دون استخدام الدواء، تتضمن أمثلة تغييرات نمط الحياة هذه: