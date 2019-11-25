شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض حصوات المرارة.. أبرزها القئ والغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصوات المرارة عبارة عن أحجار تتطور في القنوات المرارية أو القنوات الصفراوية (نظام يشبه الأنابيب داخل الكبد)، وتتنوع حصوات المرارة في الحجم، من حبيبات صغيرة من الرمال إلى كرة بحجم كرة الجولف، وتسبب أعراضاً أبرزها الألم، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك"، نتعرف فى هذا التقرير أعراض حصوات المرارة.



حصوات المرارة

أعراض حصوات المرارة

يمكن أن تختلف أعراض حصوات المرارة بناءً على حجم الحصوة، معظم حصوات المرارة لا تسبب أي أعراض على الإطلاق. وتعرف هذه الحصوات بالحصوات الصامتة ولا تتطلب أي علاج.

عندما تسبب حصوات المرارة في الأعراض، فقد تشمل:

-ألم في منتصف البطن العلوي أو أعلى أيمن البطن.

-آلام مرتبطة في الكتف الأيمن.

-ألم في الصدر.

-قئ وغثيان.

- اليرقان (صبغة صفراء على الجلد والعينين).

الألم هو العرض الرئيسي لمعظم الناس الذين يعانون من حصى في المرارة، هذا الألم ثابت ويمكن أن يستمر من حوالي 15 دقيقة إلى عدة ساعات.

ويكون الألم عبارة عن حلقات يمكن أن تكون حادة، تهدأ عمومًا بعد ساعة إلى ثلاث ساعات أو نحو ذلك.

يمكن أن تسبب حصوات المرارة التهاب المرارة الحاد، وهو حالة أكثر خطورة عندما يكون التهاب المرارة ملتهبًا بالفعل.

قد تشعر بالألم في عدة أماكن ، بما في ذلك:

-الجزء العلوي من البطن ، على الجانب الأيمن.

- الكتف.

-تحت الكتف الأيمن.

عندما يعاني الأشخاص من ألم بالحصوات المرارية ، يشار إليها أحيانًا على أنها هجمة المرارة أو المغص الصفراوي.

وتتكون حصوات المرارة من مواد صلبة في جسمك، عادة، هناك نوعان هما:

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-الكوليسترول: يتكون من مواد دهنية في الدم، يوجد الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم. هذه هي أكثر أنواع الحصوات شيوعا.

- البيليروبين: يتم إنشاء هذه المادة عندما تنهار خلايا الدم الحمراء في الكبد، الكثير من البيليروبين يمكن أن يتسرب بالفعل إلى مجرى الدم ويسبب لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر (اليرقان).

حصوات المرارة المصنوعة من الكوليسترول تميل إلى اللون الأخضر، من الشائع أن يكون لديك حصى في المرارة مصنوعة من الكوليسترول أكثر من الأنواع الأخرى من البيليروبين.



حصوات المرارة

أماكن تطور حصوات المرارة

توجد حصوات المرارة في المرارة، يمكن للحصوات المرارية أيضًا الانتقال من المرارة إلى القناة الصفراوية الشائعة، والتي تعد أكبر القنوات (الأنابيب) في الكبد.

الحصوات التي تجد طريقها إلى القناة الصفراوية يمكن أن تخلق حالات طبية أكثر خطورة من مجرد حصى في المرارة تبقى في المرارة، حيث يمكن لحصوات القناة الصفراوية أن تسد القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى إصابة خطيرة تسمى التهاب القناة الصفراوية، وهذه الحصوات يمكن أن تسبب التهاب البنكرياس، وهي حالة مؤلمة ناجمة عن التهاب البنكرياس.

والمرارة عبارة عن عضو صغير تحت الكبد على الجانب الأيمن من جسمك، ووظيفتها تخزين وتوزيع الصفراء، وهو سائل يساعد على هضم الدهون في الطعام الذي تتناوله. والمرارة خضراء اللون، هذا يرجع إلى الصفراء داخل المرارة، و الصفراء هي مزيج من الكوليسترول والبيليروبين وأملاح الصفراء والليسيثين.



اعراض حصوات المرارة

اسباب حصوات المرارة

تتشكل الحصوات عندما يكون هناك تركيز للكوليسترول أو البيليروبين في الصفراء.

-تتطور إذا كانت المرارة كسولة ولا تفرغ نفسها تمامًا من الصفراء.

-تحدث في الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى ، مثل:

-تليف الكبد.

-اضطرابات الدم.

-أثناء الحمل.

-عندما تفقد الوزن بسرعة.

علاج حصوات المرارة

يعتمد العلاج على تواتر وشدة الأعراض، إذا كانت الأعراض مؤقتة وبسيطة فقد يكون من الممكن إدارتها بالأدوية التي تخفف الألم، والحرارة في المنطقة المصابة ، شرب الكثير من الماء وتقليل كمية الدهون في نظامك الغذائي والحفاظ على وزن صحي في الجسم.

إذا كانت الهجمات متكررة أو عادة ما يوصى بإجراء جراحة استئصال المرارة.